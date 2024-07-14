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14 июля 2024, 07:06 |
1104
0

Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая

Главные новости за 13 июля на Sport.ua

14 июля 2024, 07:06 |
1104
0
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 июля.

1А. Вторая ничья на сборах. Динамо расписало мировую с Шальке. Команды обменялись красивыми голами и напоследок хорошенько потолкались в потасовке

1В. Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью. На поле вышел новичок Аморозо

1С. Неудачный день. Рух проиграл два матча, пропустив 6 голов. Команда работает на сборе в Словении

2. Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом. «Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»

3. Бронза для Суареса. Уругвай выиграл матч за третье место Копа Америка. После 2:2 в основное время в серии пенальти «небесно-голубые» одолели Канаду

5А. Женская сборная Украины U-20 обыграла на Евробаскете команду Великобритании. Сине-желтая команда выиграла со счетом 70:55 в матче за 5–8 места

5В. Євробаскет U-20. Збірна України виграла другий матч на турнірі. Команда разобралась со сборной Молдовы

5С. Евро-2024 U-20. Украина проиграла третий матч в Словении. Сборная Украины уступила команде Польши

6. Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс.По данным Transfermarkt, футболист Хусрав Тоиров будет играть за «Атырау»

7. ВИДЕО. «Там была моя мама…» Рашисты попали ракетой в дом Коваленко. Пострадала семья Виктора Коваленко

8. Наставник сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду. Что случилось? Олимпийские игры стартуют 26 июля

9А. Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде. Барбора Крейчикова в трехсетовом финале обыграла Жасмин Паолини

9В. Тур де Франс. Погачар обыграл Вингегора в горах. Вторая победа словенца на нынешней «Большой петле»

10А. Эннис должен сломить Аванесяна. Сравнений с Кроуфордом не избежать. Стоит ли ждать перфоманса от Джарона?

10В. Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета. Как думаете, сколько сделок из описанных ниже все-таки состоится?

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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