ВИДЕО. «Там была моя мама…» Рашисты попали ракетой в дом Коваленко

Сегодня, 13 июля, рашисты провели очередную террористическую ракетную атаку на мирные города Украины. Пострадала семья бывшего игрока сборной Украины по футболу Виктора Коваленко, который сейчас играет за итальянский «Эмполи».

«Сегодня ракета п****асов попала в дом, где я жил всю жизнь – это был дом моих родителей. Больше дома нет. Стресс и страх, которые я пережил, не передать словами, потому что там была мама. Слава богу с ней все хорошо. Но, с**а, мы за это вам ответим», – написал Коваленко в Инстаграме.

Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями относительно войны на родине.

ВИДЕО. Рашисты попали ракетой в дом Коваленко. Там была его мать