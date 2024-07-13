Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Там была моя мама…» Рашисты попали ракетой в дом Коваленко
Италия
13 июля 2024, 18:29 |
1722
0

ВИДЕО. «Там была моя мама…» Рашисты попали ракетой в дом Коваленко

Пострадала семья Виктора Коваленко

13 июля 2024, 18:29 |
1722
0
ВИДЕО. «Там была моя мама…» Рашисты попали ракетой в дом Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 13 июля, рашисты провели очередную террористическую ракетную атаку на мирные города Украины. Пострадала семья бывшего игрока сборной Украины по футболу Виктора Коваленко, который сейчас играет за итальянский «Эмполи».

«Сегодня ракета п****асов попала в дом, где я жил всю жизнь – это был дом моих родителей. Больше дома нет. Стресс и страх, которые я пережил, не передать словами, потому что там была мама. Слава богу с ней все хорошо. Но, с**а, мы за это вам ответим», – написал Коваленко в Инстаграме.

Ранее украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями относительно войны на родине.

ВИДЕО. Рашисты попали ракетой в дом Коваленко. Там была его мать

По теме:
Новичок Шахтера: «В Украине трагичная ситуация. Семья обеспокоена»
Врач ПСЖ прооперировал украинских военных во Львове
«200-е», танки, ПВО и БПЛА. ВСУ обновили данные потерь армии РФ
Виктор Коваленко российско-украинская война Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
Теннис | 13 июля 2024, 05:21 6
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро

Карлос Алькарас пообещал: 14 июля будет хорошим днем для Испании!

ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе
Футбол | 13 июля 2024, 18:10 0
ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе
ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе

Молодой хавбек замкнул фланговый прострел

Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Футбол | 13.07.2024, 07:32
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
Футбол | 13.07.2024, 11:30
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Бокс | 12.07.2024, 23:17
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн
12.07.2024, 01:32 3
Футбол
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
13.07.2024, 09:38 24
Футбол
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
13.07.2024, 05:43 2
Футбол
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем