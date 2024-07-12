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Испания
12 июля 2024, 08:19 | Обновлено 12 июля 2024, 08:20
712
0

Андрей ЛУНИН – о войне: «Я просто прошу, чтобы это закончилось»

Украинский вратарь «Реала» поделился мнениями о войне на родине

12 июля 2024, 08:19 | Обновлено 12 июля 2024, 08:20
712
0
Андрей ЛУНИН – о войне: «Я просто прошу, чтобы это закончилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями о войне на родине.

– Как Вам удается сосредотачиваться на футболе, учитывая то, что переживает Ваша страна?

– Первые 2 месяца были очень тяжелыми. Я помню первую ночь, когда все началось... Это было очень тяжело. И первые 2 месяца были очень тяжелыми для меня и моей жены. Я был больше снаружи, чем внутри команды, если честно. Потому что, когда у тебя семья и друзья в Украине, а ты видишь эти бомбардировки. Как футболист я был не в лучшей форме. У меня был стресс, я плохо себя чувствовал.

Со временем, а это ненормально, ты привыкаешь к тому, что происходит. Мы не осознаем, сколько времени прошло с начала войны. Люди там тоже, и это удивляет.

Я стараюсь не забывать о войне отсюда. Когда я выкладываю что-то в сети, то делаю это для того, чтобы люди видели, что происходит, чтобы видели правду о том, что делают россияне Я пытаюсь протянуть руку помощи, протянуть руку людям, которые приезжают из Украины в Испанию. Мы помогаем им искать работу, помогаем с документами, с жильем.... Есть много мам, которые выезжают сами с маленькими детьми, и мы помогаем им с одеждой, питанием.... Это наша рутина.

– Как далеко Вы видите решение конфликта?

– Я не знаю, я не понимаю этого. Это очень большая политика, а я очень нормальный человек. Я только прошу, чтобы это закончилось, и единственное, что я могу сделать – это помочь. Но люди, которые должны положить этому конец, пожалуйста, положите этому конец сейчас.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Xvalenok03
Хорошо что помогает. Это важно.
Но вот слова про войну какие-то обтекаемые. Мог бы жестче по русне пройтись.
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