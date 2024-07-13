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Товарищеские матчи
Рух Львов
13.07.2024 12:00 – FT 0 : 3
Домжале
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 19:32 |
546
0

Неудачный день. Рух проиграл два матча, пропустив 6 голов

Команда работает на сборе в Словении

13 июля 2024, 19:32 |
546
0
Неудачный день. Рух проиграл два матча, пропустив 6 голов
ФК Рух

Рух продолжает работу на сборе в Словении, а в субботу львовская команда провела сразу два контрольных матча. Сперва Рух уступил Домжале со счетом 0:3, а затем проиграл Осиеку 1:3.

Следующим соперником станет английский Лутон, игра пройдет 16 июля.

Товарищеский матч.13 июля 2024г. Домжале, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Домжале» (Словения) 0:3
Голы: Колобарич, 16, 36, 40

«Рух»: Ванивский, Китела (Дяк, 51), Товарницкий, Слюсар, Савчук, Бойко, игрок на просмотре (Денисов, 46), Таллес (Угринчук, 51), Квасница (Непейпиев, 46), Клайвер, Карабин (Панченко, 46)

Товарищеский матч. 13 июля 2024г. Радмоле, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Осиек» (Хорватия) 1:3
Голы: Сольдо, 62 (автогол) – Мьерес, 5, Пушич, 39, 67

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Карабин, 72), Пидгурский (Таллес, 56), Притула, Дидык, Рунич (Квасница, 56), Лях, Краснопир

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Рух Львов Домжале Осиек контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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