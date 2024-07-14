Рух – Осиек – 1:3. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» за день провел два спарринга. Если в первом против «Домжале» (0:3) играл экспериментальный состав, то во втором вышли игроки, комбинация которых больше напоминает основной состав на следующий сезон. Правда, результат матчей получился практически одинаков – не удалось забить самим ни в одном матче, но «Осиек» забил в свои ворота, размочив счет.

Товарищеский матч. 13 июля

«Рух» (Львов, Украина) – «Осиек» (Хорватия) – 1:3

Голы: Сольдо, 62 (автогол) – Мьерес, 5, Пушич, 39, 67

«Рух»: Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Карабин, 72), Пидгурский (Таллес, 56), Притула, Дидык, Рунич (Квасница, 56), Лях, Краснопир