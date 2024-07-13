Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс

19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий «Шахтер».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, футболист был отдан на полугодовую аренду в казахстанский клуб «Атырау».

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.