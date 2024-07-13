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  4. Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 17:57 |
1930
11

Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс

По данным Transfermarkt футболист Хусрав Тоиров будет играть за «Атырау»

13 июля 2024, 17:57 |
1930
11
Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий «Шахтер».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, футболист был отдан на полугодовую аренду в казахстанский клуб «Атырау».

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

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Хусрав Тоиров Transfermarkt трансферы УПЛ трансферы скандал штрафы Атырау
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 11
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Richard Lewis
Потужний трансфер… був 
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+3
Андрей⚒️
Тупой трансфер 
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+2
Lulinnha
Дивний трансфер з самого початку. 
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+2
serhiy
Під статтею  де пишуть ,що серун лайкнув рашистський пост-ні одного бамбасівця знайомого немає-ні слова не висловили свого ставлення до цього. Таїрова штрафанули і мали вигнати,-здали в оренду. А за Серуна так і затихло ! 
Москаляча бидлота-малороси !
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0
serhiy
А Серну коли і куда віддадуть ? "Ето другое "
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-5
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