Шахтер отдал в аренду скандального игрока, которого оштрафовали на ₴300 тыс
По данным Transfermarkt футболист Хусрав Тоиров будет играть за «Атырау»
19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий «Шахтер».
По информации авторитетного портала Transfermarkt, футболист был отдан на полугодовую аренду в казахстанский клуб «Атырау».
Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.
Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.
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