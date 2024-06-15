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15 июня 2024, 09:05 | Обновлено 15 июня 2024, 09:12
830
0

Суперстарт Бундестим, Лунин может уйти из Реала, Боруссия Д назначила коуча

Главные новости за 14 июня на Sport.ua

15 июня 2024, 09:05 | Обновлено 15 июня 2024, 09:12
830
0
Суперстарт Бундестим, Лунин может уйти из Реала, Боруссия Д назначила коуча
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 июня.

1A. Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
В Мюнхене состоялся матч-открытие Евро-2024

1B. Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

2. Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»

3. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд назначила нового главного тренера
Эдина Терзича заменил Нури Шахин

4. Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Виталий получил повреждение в матче против Молдовы

5. Источник: Шахтер оформил трансфер тунисского защитника за 2 млн евро
Алаа Грам продолжит карьеру в Украине

6. ФОТО. Вторая тренировка сборной Украины за день и официальные костюмы
Команда Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Евро-2024 в Германии

7. Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
Итальянская «Болонья» нацелилась на украинца

8. Стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка Динамо
Киевляне заплатят за Себальоса 1,5 миллиона долларов

9A. Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Александра нельзя списывать со счетов

9B. Джервонта должен разбивать Мартина. Но Фрэнк без своего шанса не уйдет
Удастся ли на этот раз поймать звезду?

10. Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. На бумаге это звучит весьма грозно

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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