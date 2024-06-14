Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне стартового матча Евро-2024 рассказал, как проходит восстановление от травмы левого защитника команды Виталия Миколенко.

«Виталий работает, он понимает, что только через работу может вернуться, я каждый день с ним общаюсь. Миколенко, когда получил повреждение, был очень расстроен, но сейчас он несколько раз в день работает и пытается как можно быстрее вернуться в строй», – сказал Ребров.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко.