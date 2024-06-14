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Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2024, 21:31 |
1004
0

Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы

Виталий получил повреждение в матче против Молдовы

14 июня 2024, 21:31 |
1004
0
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне стартового матча Евро-2024 рассказал, как проходит восстановление от травмы левого защитника команды Виталия Миколенко.

«Виталий работает, он понимает, что только через работу может вернуться, я каждый день с ним общаюсь. Миколенко, когда получил повреждение, был очень расстроен, но сейчас он несколько раз в день работает и пытается как можно быстрее вернуться в строй», – сказал Ребров.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виталий Миколенко травма Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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