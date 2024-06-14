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  4. Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Испания
14 июня 2024, 11:13 |
6895
5

Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?

Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»

14 июня 2024, 11:13 |
6895
5
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации El Gol Digital, украинский вратарь подтвердил своему близкому окружению, что решил не продлевать контракт и изъявил желание покинуть летом «Реал». Одна из основных причин – отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, которые были прохладными в последнее время, Лунин после возвращения Куртуа больше не чувствует доверия от наставника. У Лунина больше нет той уверенности, что была раньше.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 5
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Владислав Ткаченко
Красава,виграв все що можна ,можна йти далі
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+1
nick07
є ЄВро-2024, потім починаються єврокубки, Олімпіада-2024, але серіал "санта-лунанада" і далі триває на спорт.юа
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0
Wlad West
Ему предлагали  арабы 30 лямов в год.
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0
Nicola Kalmuk
Як же він визначився, коли не знає в який клуб іти і находиться на контракті в "Реалі"
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0
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