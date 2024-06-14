Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации El Gol Digital, украинский вратарь подтвердил своему близкому окружению, что решил не продлевать контракт и изъявил желание покинуть летом «Реал». Одна из основных причин – отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, которые были прохладными в последнее время, Лунин после возвращения Куртуа больше не чувствует доверия от наставника. У Лунина больше нет той уверенности, что была раньше.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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