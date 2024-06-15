Вторую за день тренировки национальная команда Украины 14 июня провела уже при более благоприятных погодных условиях: в отличие от утра дождя не было. Однако солнце, хоть и светило, отнюдь не грело. Сейчас в земле Гессен откровенно осенняя погода, так что куртка в начале июня здесь вполне уместна.

«Домашнее» поле сборной Украины расположено прямо на вершине холма, с которого отрывается великолепный вид на городок Таунусштайн, где живут сине-желтые. Собственно сборная расположилась на окраине упомянутого города, где немного жителей. Кроме того, согласно требованиям безопасности Германии и организаторов Евро-2024 территория отеля полностью ограждена забором, поэтому неожиданных гостей в лагере команды ждать не стоит.

При условии, что ничто не отвлекает от концентрации на подготовке к старту финального турнира, сборники провели вечернюю тренировку. Основная часть занятия была посвящена отработке владения мячом, передачам и выполнению тактических задач тренерского штаба. Во время игровых серий ребята демонстрировали рвение и жажду борьбы за каждый мяч: чувствуется приближение Евро, на котором каждый из присутствующих в лагере команды желает получить свое время для участия в играх. Завершили тренировку ударами по воротам и стретчингом для восстановления мышц.

Также днем ​​14 июня игроки национальной команды сфотографировались в новых официальных костюмах стиля «смарт кэжуал», сшитых по заказу УАФ ателье индивидуального пошива классической одежды Indposhiv. Премьера нового лука сборной состоится 15 июня, когда игроки национальной команды Украины выедут со своей тренировочной базы в аэропорт, держа курс на Мюнхен, место своего старта на Евро-2024.

ФОТО. Вторая тренировка сборной Украины за день и официальные костюмы