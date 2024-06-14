ФОТО. Сборная Украины в Германии: 2 тренировки и визит медиакоманды УЕФА

Национальная сборная Украины продолжает свою подготовку к старту на Евро-2024 в Германии.

Вчера лагерь сине-желтых посетила медиакоманда УЕФА для того, чтобы осуществить официальную фото- и видеосъемку главного тренера, ассистента и игроков для официальных ресурсов Евро-2024.

Официальная процедура организаторов турнира включала в себя непосредственное фотографирование игроков в серьезных, веселых и в целом эмоциональных ракурсах, результат видеозаписей болельщики увидят во время представления команды на табло игровых стадионов и в телевизионных трансляциях. Кроме того, творческая команда УЕФА реализовала немало интересных идей в диджитал-формате. В частности, фаны увидят игроков в оригинальных евровикторинах, быстрых опросах и дружеских челленджах в популярных социальных сетях. Не будем спойлерить, но можем анонсировать, что будет много очень интересного материала, доступного на любимых ресурсах.

Игроки национальной команды искренне откликнулись на оригинальные идеи, реагируя творчески и непосредственно. Поэтому стоит следить за ресурсами УЕФА и УАФ, чтобы увидеть все уже в ближайшее время.

А сегодня у команды Сергея Реброва режим двухразовых тренировок.

Уже в 11:00 сине-желтые были на поле тренировочной базы клуба «Веен» из Висбадена, который по итогам этого сезона вылетел во вторую по рангу немецкую лигу. Собственно, это поле будет основным тренировочным для сборной Украины – оно расположено в пяти минутах езды от отеля, где живет команда, в соседнем с Таунусштайном селе Хальберг. Состояние газона – замечательное, поэтому дождливая погода и холод, встретившие наших ребят, никак не повлияли на качество работы.

Сегодня утром игроки имели насыщенную тренировку, во время которой работали в силовых станциях, после чего, выполняя тактические задачи, отрабатывали пассинг с завершающими ударами по воротам. Также сборники работали в группах над действиями в обороне и в атаке.

Вечером сине-желтые проведут еще одну тренировку, а завтра после обеда отправятся в Мюнхен, где на 17 июня запланирован стартовый матч сборной Украины на Евро-2024, против Румынии.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Календарь матчей группы Е на Евро-2024

17.06. Румыния – Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгия – Словакия. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00

21.06. Словакия – Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгия – Румыния. «Штадион Кельн». Кельн. 22:00

26.06. Словакия – Румыния. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00

26.06. Украина – Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

Время начала матчей – киевское.