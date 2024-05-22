Почеттино ушел из Челси, в хоккее сыгран групповой этап, жульничал ли Усик?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси

Аргентинский коуч и лондонский клуб разорвали отношения по взаимному согласию

2A. ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира

Завершился групповой этап чемпионата мира

2B, ЧМ по хоккею. Канада выиграла группу, Латвия прекращает борьбу

Кленовые стали лучшей командой группы A

2C. ЧМ по хоккею. 7 победа Швеции, Швейцария обыграла Финляндию

Подошел к завершению групповой этап турнира

3A. Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри

Украинец победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

3B. Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри

Промоутер Тайсона поделился мыслями об украинце

4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024

Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь

5. Легендарный коуч, шокировавший футбольный мир в 2016, завершит карьеру

Клаудио Раньери решил завершить тренерскую карьеру

6A. Сборная Англии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Гарет Саутгейт вызвал 33 игрока

6B. С Роналду и Пепе. Заявка сборной Португалии на Евро-2024

Роберто Мартинес сделал свой выбор

7. Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?

Сине-желтые уступили в стартовом поединке сербам, Чехия разгромила Кипр

8A. Известно, когда Свитолина и Калинина проведут матчи 1/8 финала в Страсбурге

Элина и Ангелина должны были сыграть 21 мая, но поединки перенесены на 22 мая

8B. Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос

Юлия сыграла первый матч в отборе к грунтовому мейджору

9. Салах и еще пять звезд АПЛ, которые летом могут уехать в Саудовскую Аравию

Грандиозных закупок саудиты не планируют, но на несколько топ-трансферов способны

10. Суперчемпионы. Какие планы у Аль-Хиляля на Неймара, когда тот вернется

В сезоне звездный бразилец сыграл за саудитов только 5 официальных матчей