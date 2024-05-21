Легендарный коуч, шокировавший футбольный мир в 2016, завершит карьеру
Клаудио Раньери решил завершить тренерскую карьеру
72-летний итальянский тренер Клаудио Раньери решил завершить карьеру.
Эту информацию сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Последним клубом Клаудио был итальянский «Кальяри», с которым специалист финишировал на 15 строчке Серии А с 36 очками.
За свою карьеру Раньери успел потренировать много именитых клубов – «Наполи», «Фиорентину», «Атлетико», «Валенсию», «Челси», «Ювентус», «Рому», «Интер» и «Монако».
Наибольшего успеха Раньери добился с «Лестером» в сезоне в 2015/16, когда шокировал весь футбольный мир, выиграв АПЛ.
#SerieA | #Cagliari, Claudio #Ranieri spiega il suo addio: "È giunto il momento di lasciarci, è la cosa giusta"https://t.co/sSdMRGrsOl— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2024
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