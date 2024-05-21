Легендарный коуч, шокировавший футбольный мир в 2016, завершит карьеру

72-летний итальянский тренер Клаудио Раньери решил завершить карьеру.

Эту информацию сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Последним клубом Клаудио был итальянский «Кальяри», с которым специалист финишировал на 15 строчке Серии А с 36 очками.

За свою карьеру Раньери успел потренировать много именитых клубов – «Наполи», «Фиорентину», «Атлетико», «Валенсию», «Челси», «Ювентус», «Рому», «Интер» и «Монако».

Наибольшего успеха Раньери добился с «Лестером» в сезоне в 2015/16, когда шокировал весь футбольный мир, выиграв АПЛ.