Италия23 декабря 2022, 20:50 |
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клаудио Раньери возглавил Кальяри
Опытный тренер вернулся в свой бывший клуб
23 декабря 2022, 20:50 |
473
0
«Кальяри» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Раньери работал с «Кальяри» в 1988 – 1991 годах и вывел команду в Серию А. Предыдущим местом работы Раньери был «Уотфорд», откуда он был уволен в январе 2022 года.
После 18 туров «Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии В. На посту главного тренера он заменил Фабио Ливерани.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2022, 10:13 7
«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить французского форварда летом 2023 года
Футбол | 23 декабря 2022, 12:36 14
В ближайшие полгода Виктор покинет столичный клуб
Футбол | 22.12.2022, 22:38
Футбол | 23.12.2022, 19:18
Футбол | 23.12.2022, 18:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.12.2022, 12:20
22.12.2022, 22:53
22.12.2022, 18:03 11
21.12.2022, 16:45 10
22.12.2022, 10:11 1
23.12.2022, 10:37 11
22.12.2022, 11:35 4
22.12.2022, 14:10 21