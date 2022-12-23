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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клаудио Раньери возглавил Кальяри
Италия
23 декабря 2022, 20:50 |
473
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клаудио Раньери возглавил Кальяри

Опытный тренер вернулся в свой бывший клуб

23 декабря 2022, 20:50 |
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клаудио Раньери возглавил Кальяри
ФК Кальяри. Клаудио Раньери

«Кальяри» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Раньери работал с «Кальяри» в 1988 – 1991 годах и вывел команду в Серию А. Предыдущим местом работы Раньери был «Уотфорд», откуда он был уволен в январе 2022 года.

После 18 туров «Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии В. На посту главного тренера он заменил Фабио Ливерани.

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Источник ФК Кальяри
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