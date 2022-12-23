ОФИЦИАЛЬНО. Клаудио Раньери возглавил Кальяри

«Кальяри» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Раньери работал с «Кальяри» в 1988 – 1991 годах и вывел команду в Серию А. Предыдущим местом работы Раньери был «Уотфорд», откуда он был уволен в январе 2022 года.

После 18 туров «Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии В. На посту главного тренера он заменил Фабио Ливерани.