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Италия
22 декабря 2022, 01:42 |
14
0

Раньери – основной кандидат на пост главного тренера Кальяри

71-летний тренер дал согласие на работу в итальянском клубе

22 декабря 2022, 01:42 |
14
0
Раньери – основной кандидат на пост главного тренера Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Руководство «Кальяри» рассматривает кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба. На этой неделе в отставку был отправлен Фабио Ливерани.

Клаудио Раньери является основным кандидатом. Согласно информации источника, 71-летний тренер дал согласие на работу.

Напомним, что Клаудио Раньери, последним местом работы которого был «Уотфорд», тренировал «Кальяри» с 1988 по 1991 год и помог команде выйти в Серию В.

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Источник Football-Italia
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