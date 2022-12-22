Раньери – основной кандидат на пост главного тренера Кальяри

Руководство «Кальяри» рассматривает кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба. На этой неделе в отставку был отправлен Фабио Ливерани.

Клаудио Раньери является основным кандидатом. Согласно информации источника, 71-летний тренер дал согласие на работу.

Напомним, что Клаудио Раньери, последним местом работы которого был «Уотфорд», тренировал «Кальяри» с 1988 по 1991 год и помог команде выйти в Серию В.