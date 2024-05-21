Известно, когда Свитолина и Калинина проведут матчи 1/8 финала в Страсбурге

21 мая две украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 17) и Ангелина Калинина (WTA 56) должны были провести матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Однако из-за дождей в дневное время и отсутствия искусственного освещения на кортах во время наступления темноты поединки украинок были перенесены на следующий день, 22 мая.

Элина сыграет против Клары Бюрель (Франция, WTA 43) 3-м запуском на Court Patrice Dominguez после матча Вондроушова – Френх.

Ангелина проведет поединок с Фионой Ферро (Франция, WTA 142) 3-м запуском на корте №1 после игры Александрова – Линетт.

И Свитолина, и Калинина ориентировочно стартуют в 15:00 по Киеву. Старт игрового дня – в 12:00.