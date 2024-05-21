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WTA
21 мая 2024, 22:23 |
565
0

Известно, когда Свитолина и Калинина проведут матчи 1/8 финала в Страсбурге

Элина и Ангелина должны были сыграть 21 мая, но поединки перенесены на 22-е число

21 мая 2024, 22:23 |
565
0
Известно, когда Свитолина и Калинина проведут матчи 1/8 финала в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 мая две украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 17) и Ангелина Калинина (WTA 56) должны были провести матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Однако из-за дождей в дневное время и отсутствия искусственного освещения на кортах во время наступления темноты поединки украинок были перенесены на следующий день, 22 мая.

Элина сыграет против Клары Бюрель (Франция, WTA 43) 3-м запуском на Court Patrice Dominguez после матча Вондроушова – Френх.

Ангелина проведет поединок с Фионой Ферро (Франция, WTA 142) 3-м запуском на корте №1 после игры Александрова – Линетт.

И Свитолина, и Калинина ориентировочно стартуют в 15:00 по Киеву. Старт игрового дня – в 12:00.

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Элина Свитолина Ангелина Калинина Фиона Ферро Клара Бюрель WTA Страсбург перенос матчей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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