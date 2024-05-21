Ангелина Калинина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче второго раунда украинка сразится с Фионой Ферро из Франции (№149 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Маркетой Вондроушовой (№6 WTA) или Магдаленой Френх (№54 WTA).

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