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  4. Ангелина Калинина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
21 мая 2024, 11:23 |
212
0

Ангелина Калинина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Страсбурге

21 мая 2024, 11:23 |
212
0
Ангелина Калинина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

21 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче второго раунда украинка сразится с Фионой Ферро из Франции (№149 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Маркетой Вондроушовой (№6 WTA) или Магдаленой Френх (№54 WTA).

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Фиона Ферро WTA Страсбург Ангелина Калинина смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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