Фьюри не выйдет на Усика, неудача Динамо, хавбек МЮ хочет играть за Украину

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 февраля.

1A. Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму

17 февраля поединок не состоится

1B. ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение

Тайсон получил рассечение, поединок с Александром Усиком перенесен

1C. ФОТО. Фьюри показал травму, из-за которой бой с Усиком перенесен

Британец получил рассечение в спарринге

1D. ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя

Красюк выложил фото с характерным смайликом

2. Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины

Закери Бауманн хочет представлять украинскую сборную

3. Слишком мало конструктива. Динамо проиграло Левски

Подопечные Александра Шовковского продемонстрировали низкий уровень игры

4. Чемпион Польши разгромил Днепр-1 на сборах в Турции

«Ракув» одержал победу над украинским клубом со счетом 4:1

5. Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа

6. Чудесное спасение. Южная Корея выиграла у Австралии и вышла в полуфинал

В овертайме победный гол на 104-й минуте для корейцев забил Сон Хын Мин

7. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего Днепра-1

Венделл Габриэл будет выступать за житомирский клуб

8A. Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников

Украинцы ожидаемо проиграли американцам в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса

8B. Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов

Владислав в двух сетах уступил Тейлору Фритцу

9. Почему Хэмилтон перешел в Феррари: история, 8-й титул и Мерседес

Большой трансфер в Формуле-1

10. Топ-10 трансферов зимнего окна 2024

Бразильцы для ПСЖ, возвращение Санчо, побег Хендерсона и лебединая песня Бонуччи