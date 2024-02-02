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Кубок Азии
Австралия
02.02.2024 17:30 – FT 1 : 2
Южная Корея
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Кубок Азии
02 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:00
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1

Чудесное спасение. Южная Корея выиграла у Австралии и вышла в полуфинал

В овертайме победный гол на 104-й минуте для корейцев забил Сон Хын Мин

02 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:00
1083
1
Чудесное спасение. Южная Корея выиграла у Австралии и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи в овертайме обыграла Австралию со счетом 2:1.

После гола Крэга Гудвина корейцы чудом спасли игру. Хван Хи Чхан на 90+6-й минуте реализовал пенальти (1:1).

Были назначены овертаймы, и победный гол на 104-й минуте для корейцев забил Сон Хын Мин.

В полуфинале Южная Корея встретится с Иорданией, которая ранее обыграла Таджикистан (1:0).

В других матчах 1/4 финала 3 февраля сыграют: Иран – Япония и Катар – Узбекистан.

Кубок Азии

1/4 финала, 2 февраля, Катар

Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)

Голы: Гудвин, 42 – Хван Хи Чхан, 90+6, Сон Хын Мин, 104

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Источник Sport.ua
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Dmytro11q
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