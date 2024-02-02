Чудесное спасение. Южная Корея выиграла у Австралии и вышла в полуфинал
В овертайме победный гол на 104-й минуте для корейцев забил Сон Хын Мин
В четвертьфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи в овертайме обыграла Австралию со счетом 2:1.
После гола Крэга Гудвина корейцы чудом спасли игру. Хван Хи Чхан на 90+6-й минуте реализовал пенальти (1:1).
Были назначены овертаймы, и победный гол на 104-й минуте для корейцев забил Сон Хын Мин.
В полуфинале Южная Корея встретится с Иорданией, которая ранее обыграла Таджикистан (1:0).
В других матчах 1/4 финала 3 февраля сыграют: Иран – Япония и Катар – Узбекистан.
Кубок Азии
1/4 финала, 2 февраля, Катар
Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
Голы: Гудвин, 42 – Хван Хи Чхан, 90+6, Сон Хын Мин, 104
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У тренера есть сомнения на этот счет
Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка