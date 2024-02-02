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Таджикистан
02.02.2024 13:30 – FT 0 : 1
Иордания
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Кубок Азии
02 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:26
263
0

Иордания благодаря автоголу обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал

В 1/2 финала Иордания сыграет с победителем матча Австралия – Южная Корея

02 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:26
263
0
Иордания благодаря автоголу обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании победила Таджикистан 1:0.

Единственный гол на 66-й минуте в свои ворота забил Вахдат Ханонов.

Благодаря автоголу соперников Иордания впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Азии.

В 1/2 финала Иордания будет играть против победителя матча Австралия – Южная Корея.

Кубок Азии

1/4 финала, 2 февраля, Катар

Таджикистан – Иордания – 0:1

Гол: Вахдат Ханонов, 66 (автогол)

Сетка плей-офф

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Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии
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Источник Sport.ua
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