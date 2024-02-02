Иордания благодаря автоголу обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании победила Таджикистан 1:0.

Единственный гол на 66-й минуте в свои ворота забил Вахдат Ханонов.

Благодаря автоголу соперников Иордания впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Азии.

В 1/2 финала Иордания будет играть против победителя матча Австралия – Южная Корея.

Кубок Азии

1/4 финала, 2 февраля, Катар

Таджикистан – Иордания – 0:1

Гол: Вахдат Ханонов, 66 (автогол)

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