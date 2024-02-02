02.02.2024 13:30 – FT 0 : 1
Кубок Азии02 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:26
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Иордания благодаря автоголу обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал
В 1/2 финала Иордания сыграет с победителем матча Австралия – Южная Корея
02 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:26
263
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В матче 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании победила Таджикистан 1:0.
Единственный гол на 66-й минуте в свои ворота забил Вахдат Ханонов.
Благодаря автоголу соперников Иордания впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Азии.
В 1/2 финала Иордания будет играть против победителя матча Австралия – Южная Корея.
Кубок Азии
1/4 финала, 2 февраля, Катар
Таджикистан – Иордания – 0:1
Гол: Вахдат Ханонов, 66 (автогол)
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