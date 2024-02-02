2 февраля в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 февраля проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

17:30. Австралия – Южная Корея

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала (по сетке)

02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1

– 0:1 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея

03.02. 13:30. Иран – Япония

03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.

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