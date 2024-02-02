Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 17:30 матч 1/8 финала Кубка Азии
2 февраля в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 февраля проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:
- 17:30. Австралия – Южная Корея
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/4 финала (по сетке)
- 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
- 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея
- 03.02. 13:30. Иран – Япония
- 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан
Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.
Сетка плей-офф
События матча
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