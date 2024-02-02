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Кубок Азии
Австралия
02.02.2024 17:30 – 52 1 : 0
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
02 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:34
1552
0

Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 17:30 матч 1/8 финала Кубка Азии

02 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:34
1552
0
Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии

2 февраля в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 февраля проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 17:30. Австралия – Южная Корея

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

Австралия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.

Сетка плей-офф

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Крейг Гудвин (Австралия).
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Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии
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Источник Sport.ua
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