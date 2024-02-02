Топ-10 трансферов зимнего окна-2024
Бразильцы для ПСЖ, возвращение Санчо, побег Хендерсона и лебединая песня Бонуччи
Первого февраля в большинстве европейских лиг закончился период переходов. Нынешнее зимнее окно было в разы спокойнее, нежели «Юрьев день» прошлой зимы. Тем не менее, серьезные и резонансные трансферы состоялись и сейчас.
Sport.ua предлагает вашему вниманию десятку самых громких, по нашей версии, переходов.
Артур Вермерен
Возраст: 18 лет
Гражданство: Бельгия
Сумма: 18+5 млн
Куда: из «Антверпена» в «Атлетико»
Вермерен – главный ликвидный товар действующего чемпиона Бельгии. Он отлично проявил себя в игре против «Шахтера» («Антверпен» хоть и уступил, но на счету Артура две голевые передачи). Забивал он и «Барсе». Кстати, именно чемпион Испании (наряду с «Ювентусом») считался главным кандидатом на приобретение самого молодого бельгийца, забивавшего в Лиге чемпионов.
Однако Вермерен выбрал другую испанскую команду – «Атлетико».
Донни ван де Бек
Возраст: 26 лет
Гражданство: Нидерланды
Сумма: аренда
Куда: из «МЮ» в «Айнтрахт»
Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед», был главным инициатором приглашения своего бывшего подопечного по «Аяксу» ван де Бека на «Олд Трафорд». Однако заиграть на новом месте голландскому полузащитнику так и не удалось. «Он был уже не тем игроком, что раньше», – так охарактеризовал тен Хаг нынешнюю форму Донни. И без сожаления отпустил футболиста в «Айнтрахт». В аренду до конца текущего сезона, после чего немецкий клуб будет иметь опцию выкупа.
Габриэль Москардо
Возраст: 18 лет
Гражданство: Бразилия
Сумма: 20+2 млн
Куда: из «Коринтианса» в «ПСЖ»
Опорником «Коринтианса» активно интересовались «Челси» и «Барселона». Однако 18-летний бразильский талант сделал свой выбор в пользу «Пари Сен-Жермен». Нынешний сезон Москардо доиграет в Бразилии, а к своему новому клубу присоединится нынешним летом.
Лукас Бералдо
Возраст: 20 лет
Гражданство: Бразилия
Сумма: 20+5 млн
Куда: из «Сан-Паулу» в «ПСЖ»
Очередной бразильский талант для неизменного чемпиона Франции. На юного защитника «ПСЖ» претендовал и «Ливерпуль», то мерсисайдцы в итоге уступили финансовый забег бездонной мошне «Сен-Жермен». Контракт «Парижа» с Бералдо рассчитан на пять лет.
Джордан Хендерсон
Возраст: 33 года
Гражданство: Великобритания
Сумма: свободный агент
Куда: из «Аль-Иттифак» в «Аякс»
Не трансфер, а бегство. Прошлым летом Хендерсон за 14 миллионов евро перебрался из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию. Из «Аль-Иттифаком» он подписал контракт до 2026 года. С зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю.
Но даже такие космические деньги не смогли обезопасить экс-капитана сборной Англии от хандры. Он рвался обратно, в Европу. И вырвался. Джордан разорвал контракт с саудитами, не получив ни одной зарплаты на новом месте. И подписал двухлетнее соглашение с «Аяксом».
Джейдон Санчо
Возраст: 23 года
Гражданство: Великобритания
Сумма: аренда
Куда: из «МЮ» в «Боруссию» (Д)
Именно в «Дортмунде» Джейдон Санчо стал настоящей звездой. Что-что, а раскрывать таланты в «Боруссии» всегда умели.
Казалось, что в «МанЮнайтед» Санчо раскроется по-новому, станет одним из лучших футболистов АПЛ. Однако карьера на «Олд Трафорд» у Джейдона не сложилась. Мягко говоря.
И вот он снова вошел в ту же воду: вернулся в фактически родную «Боруссию». Пока что – до конца сезона, в аренду. Соглашение между клубами пока что не имеет опции обязательного выкупа, но «Дортмунд» на такой вариант очень надеется.
Эрик Дайер
Возраст: 30 лет
Гражданство: Великобритания
Сумма: 3,8 млн
Куда: из «Тоттенхэма» в «Баварию»
Неожиданный трансфер. Даже с учетом того, что Дайер в нынешнем сезоне провел лишь четыре поединка за лондонскую команду. Были слухи, что Эрик, который защищал цвета «шпор» с 2014-го, перейдет в одну из команд АПЛ. Но неожиданно на горизонте появилась «Бавария», и 30-летний оборонец зажигает уже в Бундеслиге. Контракт с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. С опцией продления еще на год.
Леонардо Бонуччи
Гражданство: Италия
Сумма: свободный агент
Куда: из «Униона» в «Фенербахче»
Знаменитый ветеран Скуадры адзурры и «Ювентуса» переходил в немецкий «Унион» за новыми эмоциями. И Лигой чемпионов. Однако клуб из Берлина провалился на всех фронтах. И чемпиону Европы стало откровенно скучно в столице Германии. Он договорился о досрочном разрыве контракта с «Унионом», и на правах свободного агента подался в «Фенербахче». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Раду Дрегушин
Возраст: 21 год
Гражданство: Румыния
Сумма: 25+5 млн
Куда: из «Дженоа» в «Тоттенхэм»
Один из самых перспективных футболистов Румынии нынешней зимой пошел на повышение. «Дженоа» выгодно продала Дрегушина в «Тоттенхэм». Интересно, что «шпоры» в споре за Дрегушина опередили «Баварию». Защитник очень доволен, что оказался в АПЛ. Хотя его мечта – «Реал».
Тимо Вернер
Возраст: 27 лет
Гражданство: Германия
Сумма: аренда
Куда: из «Лейпцига» в «Тоттенхэм»
Форварду сборной Германии было как-то неуютно в «Лейпциге». И он решил снова испытать судьбу в Англии. И снова в Лондоне. Но в этот раз – не в «Челси», а в «Тоттенхэме». Тимо перешел к «шпорам» в аренду до конца нынешнего сезона. «Хотспурс» может выкупить немецкого форварда нынешним летом.
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