Топ-10 трансферов зимнего окна-2024

Первого февраля в большинстве европейских лиг закончился период переходов. Нынешнее зимнее окно было в разы спокойнее, нежели «Юрьев день» прошлой зимы. Тем не менее, серьезные и резонансные трансферы состоялись и сейчас.

Sport.ua предлагает вашему вниманию десятку самых громких, по нашей версии, переходов.

Артур Вермерен

Возраст: 18 лет

Гражданство: Бельгия

Сумма: 18+5 млн

Куда: из «Антверпена» в «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Вермерен

Вермерен – главный ликвидный товар действующего чемпиона Бельгии. Он отлично проявил себя в игре против «Шахтера» («Антверпен» хоть и уступил, но на счету Артура две голевые передачи). Забивал он и «Барсе». Кстати, именно чемпион Испании (наряду с «Ювентусом») считался главным кандидатом на приобретение самого молодого бельгийца, забивавшего в Лиге чемпионов.

Однако Вермерен выбрал другую испанскую команду – «Атлетико».

Донни ван де Бек

Возраст: 26 лет

Гражданство: Нидерланды

Сумма: аренда

Куда: из «МЮ» в «Айнтрахт»

Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед», был главным инициатором приглашения своего бывшего подопечного по «Аяксу» ван де Бека на «Олд Трафорд». Однако заиграть на новом месте голландскому полузащитнику так и не удалось. «Он был уже не тем игроком, что раньше», – так охарактеризовал тен Хаг нынешнюю форму Донни. И без сожаления отпустил футболиста в «Айнтрахт». В аренду до конца текущего сезона, после чего немецкий клуб будет иметь опцию выкупа.

Габриэль Москардо

Возраст: 18 лет

Гражданство: Бразилия

Сумма: 20+2 млн

Куда: из «Коринтианса» в «ПСЖ»

ФК ПСЖ. Габриэль Москардо

Опорником «Коринтианса» активно интересовались «Челси» и «Барселона». Однако 18-летний бразильский талант сделал свой выбор в пользу «Пари Сен-Жермен». Нынешний сезон Москардо доиграет в Бразилии, а к своему новому клубу присоединится нынешним летом.

Лукас Бералдо

Возраст: 20 лет

Гражданство: Бразилия

Сумма: 20+5 млн

Куда: из «Сан-Паулу» в «ПСЖ»

ФК ПСЖ. Лукас Бералдо

Очередной бразильский талант для неизменного чемпиона Франции. На юного защитника «ПСЖ» претендовал и «Ливерпуль», то мерсисайдцы в итоге уступили финансовый забег бездонной мошне «Сен-Жермен». Контракт «Парижа» с Бералдо рассчитан на пять лет.

Джордан Хендерсон

Возраст: 33 года

Гражданство: Великобритания

Сумма: свободный агент

Куда: из «Аль-Иттифак» в «Аякс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Не трансфер, а бегство. Прошлым летом Хендерсон за 14 миллионов евро перебрался из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию. Из «Аль-Иттифаком» он подписал контракт до 2026 года. С зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю.

Но даже такие космические деньги не смогли обезопасить экс-капитана сборной Англии от хандры. Он рвался обратно, в Европу. И вырвался. Джордан разорвал контракт с саудитами, не получив ни одной зарплаты на новом месте. И подписал двухлетнее соглашение с «Аяксом».

Джейдон Санчо

Возраст: 23 года

Гражданство: Великобритания

Сумма: аренда

Куда: из «МЮ» в «Боруссию» (Д)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Именно в «Дортмунде» Джейдон Санчо стал настоящей звездой. Что-что, а раскрывать таланты в «Боруссии» всегда умели.

Казалось, что в «МанЮнайтед» Санчо раскроется по-новому, станет одним из лучших футболистов АПЛ. Однако карьера на «Олд Трафорд» у Джейдона не сложилась. Мягко говоря.

И вот он снова вошел в ту же воду: вернулся в фактически родную «Боруссию». Пока что – до конца сезона, в аренду. Соглашение между клубами пока что не имеет опции обязательного выкупа, но «Дортмунд» на такой вариант очень надеется.

Эрик Дайер

Возраст: 30 лет

Гражданство: Великобритания

Сумма: 3,8 млн

Куда: из «Тоттенхэма» в «Баварию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Неожиданный трансфер. Даже с учетом того, что Дайер в нынешнем сезоне провел лишь четыре поединка за лондонскую команду. Были слухи, что Эрик, который защищал цвета «шпор» с 2014-го, перейдет в одну из команд АПЛ. Но неожиданно на горизонте появилась «Бавария», и 30-летний оборонец зажигает уже в Бундеслиге. Контракт с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. С опцией продления еще на год.

Леонардо Бонуччи

Возраст: 36 лет

Гражданство: Италия

Сумма: свободный агент

Куда: из «Униона» в «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи Знаменитый ветеран Скуадры адзурры и «Ювентуса» переходил в немецкий «Унион» за новыми эмоциями. И Лигой чемпионов. Однако клуб из Берлина провалился на всех фронтах. И чемпиону Европы стало откровенно скучно в столице Германии. Он договорился о досрочном разрыве контракта с «Унионом», и на правах свободного агента подался в «Фенербахче». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Раду Дрегушин

Возраст: 21 год

Гражданство: Румыния

Сумма: 25+5 млн

Куда: из «Дженоа» в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрегушин

Один из самых перспективных футболистов Румынии нынешней зимой пошел на повышение. «Дженоа» выгодно продала Дрегушина в «Тоттенхэм». Интересно, что «шпоры» в споре за Дрегушина опередили «Баварию». Защитник очень доволен, что оказался в АПЛ. Хотя его мечта – «Реал».

Тимо Вернер

Возраст: 27 лет

Гражданство: Германия

Сумма: аренда

Куда: из «Лейпцига» в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Форварду сборной Германии было как-то неуютно в «Лейпциге». И он решил снова испытать судьбу в Англии. И снова в Лондоне. Но в этот раз – не в «Челси», а в «Тоттенхэме». Тимо перешел к «шпорам» в аренду до конца нынешнего сезона. «Хотспурс» может выкупить немецкого форварда нынешним летом.