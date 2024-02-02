Слишком мало конструктива. Динамо проиграло Левски

В пятницу, 2 февраля, киевское «Динамо» провело четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперник – софийский «Левски» – 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка Болгарии.

В отчетном матче динамовцы в отличие от поединка против ташкентского «Пахтакора» были далеки от того, чтобы диктовать свои условия. Футболисты болгарского клуба на протяжении обоих таймов активно прессинговали и жестко (иногда слишком) играли в отборе. Игроки «Динамо» оказались не очень готовы к такой манере ведения игры соперником. Атаки киевлян в основном заканчивались на участке поля в районе штрафной площадки. Динамовцы часто грешили неточными пасами, моментами игроки просто не понимали друг друга. Ударов по воротам «Левски» практически не было. Первый угловой динамовцы выполнили лишь на последних минутах первого тайма. Подопечные Александра Шовковского не создали ни одной голевой возможности за весь матч.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте. Галчев подобрал мяч на расстоянии около 25 метров от ворот, дошел до полукруга штрафной площадки и пробил точно в нижний угол ворот. Во втором тайме болгары могли увеличить преимущество в счете, но Бущан дважды спас «Динамо» после ударов из пределов штрафной площадки.

Контрольный матч. Турция.

«Динамо» (Украина) – «Левски» (Болгария) – 0:1

Гол: Галчев (22).

Предупреждение: Дубинчак (60) – Охена (30).

«Динамо» (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Овчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат.

Состав на 2 тайм: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Беловар, Волошин, Малыш, Бражко (Царенко, 68), Андриевский, Пашко (Диалло, 74), Пономаренко.

«Левски» (стартовый состав): Андреев, Галчев, Ван дер Каап, Цунами, Кордоба, Охена, Митков, Фадига, Уэльтон, Петков, Рикардиньо.

ДИНАМО – ЛЕВСКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА