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Динамо Киев
02.02.2024 16:00 – FT 0 : 1
Левски
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 17:48 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:39
1896
29

Слишком мало конструктива. Динамо проиграло Левски

Подопечные Александра Шовковского продемонстрировали низкий уровень игры

02 февраля 2024, 17:48 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:39
1896
29
Слишком мало конструктива. Динамо проиграло Левски
ФК Динамо Киев

В пятницу, 2 февраля, киевское «Динамо» провело четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперник – софийский «Левски» – 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка Болгарии.

В отчетном матче динамовцы в отличие от поединка против ташкентского «Пахтакора» были далеки от того, чтобы диктовать свои условия. Футболисты болгарского клуба на протяжении обоих таймов активно прессинговали и жестко (иногда слишком) играли в отборе. Игроки «Динамо» оказались не очень готовы к такой манере ведения игры соперником. Атаки киевлян в основном заканчивались на участке поля в районе штрафной площадки. Динамовцы часто грешили неточными пасами, моментами игроки просто не понимали друг друга. Ударов по воротам «Левски» практически не было. Первый угловой динамовцы выполнили лишь на последних минутах первого тайма. Подопечные Александра Шовковского не создали ни одной голевой возможности за весь матч.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте. Галчев подобрал мяч на расстоянии около 25 метров от ворот, дошел до полукруга штрафной площадки и пробил точно в нижний угол ворот. Во втором тайме болгары могли увеличить преимущество в счете, но Бущан дважды спас «Динамо» после ударов из пределов штрафной площадки.

Контрольный матч. Турция.

«Динамо» (Украина) – «Левски» (Болгария) – 0:1

Гол: Галчев (22).

Предупреждение: Дубинчак (60) – Охена (30).

«Динамо» (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Овчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат.

Состав на 2 тайм: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Беловар, Волошин, Малыш, Бражко (Царенко, 68), Андриевский, Пашко (Диалло, 74), Пономаренко.

«Левски» (стартовый состав): Андреев, Галчев, Ван дер Каап, Цунами, Кордоба, Охена, Митков, Фадига, Уэльтон, Петков, Рикардиньо.

ДИНАМО – ЛЕВСКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Левски София контрольные матчи УПЛ отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Перець
Перший збір це перегляд нових гравців нащо вони здатні , а другий це вже награвання  основи і підготовка до чемпіонату 
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+7
Умник
Пашко Гусев это не то что основа это пацаны по 17 лет))))
Походу ближе к 20 числам февраля надо смотреть.
Сейчас просто просмотры молодежи.
И близко нет основы
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+7
Показать Скрыть 5 ответов
Віктор Коробка
Не люблю дивитися товарняки - тренери когось переглядають, експерементують. Сьогодні вирішив подивитися на Динамо - може вже награється склад та буде хоч трохи цікаво. Але ні - поки-що перегляд та експерименти. Поки-що побачив одного Бущана - в другому таймі трохи попрацював. Що ж будем чекати весну...
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Захарченко
Поки , що дійсно мало конструктиву . Не вистачало Шапаренка та Буяльського . Нападники губляться без націлених передач . Команда погано виходить з під пресингу. Мабуть ще грають під великими навантаженнями .
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+2
Swed
Блин, пока читал новости из Рады и Залужного - они уже и слились. Всё 
бывает в первый раз.  Вот первый раз и ФК Левски проиграли.        Костов что
то знал... как надо.
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0
vovei
Уберите эту балерину-кару- ни одного паса точного вперед во всех матчах
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-1
kadaad
Динамо реально нулевое..... Попробовал смотреть, противно.
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-2
FunnyCat_____
Как уже написали ниже, без Шапы и Буи мяч между линиями некому двигать 
Просто бегают себе отдельно типочки и лонгболами иногда стреляют 
Ну а нынешняя защита от кого угодно может пропустить 
До второго сбора конструктива, думаю и не будет.
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-3
Vitaliy Shevchenko
Гра ДК кров з очей. Жодної осмисленої атаки чи комбінації. Тому, перемога Левскі на класі. В 1 таймі відкрили рахунок, в другому нічого не дали створити і як мінімум 2 рази ще могли забивати. 
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-3
Mr Voevudskiy
Днище.. ну, хоть стабильно)
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-4
Sheva19
С поразкою шановні менти
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-5
Sheva19
Кому ще не соромно програти
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-6
Sheva19
С ким там ще менти не грали с Кіипррм та Гиблартвром
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-6
CheMP
слишком... 
Ответить
-6
Matvey
Динамо просто выехало позагорать на турецкий пляж
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-7
Alexander Киев
дінама знову програла у футбол
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-7
OtsoCity
Це хто небудь дивився,як там гра від найтитулованішого лайна?
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-9
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
Не сбылся прогоноз думал дырявые на легке выиграют ,а их унизили болгары дали понюхать болгарский перчик 
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-10
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