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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 21:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:34
158
0

Динамо – Левски. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией спарринга украинского и болгарского клубов

01 февраля 2024, 21:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:34
158
0
Динамо – Левски. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 2 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперник – софийский «Левски» (Болгария). Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Левски» – 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка Болгарии. В последний раз софийский клуб завевал титул чемпиона в 2009 году, национальный кубок – в 2022 году. По результатам первой половины текущего сезона соперник динамовцев в 20 сыгранных матчах набрал 35 очков. От лидера турнирной таблицы – команды «Черно море» – подопечные Николая Костова отстают на 10 очков.

Напомним, в предыдущем контрольном поединке «Динамо» одержало первую победу в 2024 году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Левски», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ Левски София
Источник Sport.ua
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