Динамо Киев

В пятницу, 2 февраля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперник – софийский «Левски» (Болгария). Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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«Левски» – 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка Болгарии. В последний раз софийский клуб завевал титул чемпиона в 2009 году, национальный кубок – в 2022 году. По результатам первой половины текущего сезона соперник динамовцев в 20 сыгранных матчах набрал 35 очков. От лидера турнирной таблицы – команды «Черно море» – подопечные Николая Костова отстают на 10 очков.

Напомним, в предыдущем контрольном поединке «Динамо» одержало первую победу в 2024 году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Левски», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.