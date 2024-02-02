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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 15:20 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:21
198
0

С Михавко и Ванатом. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Левски

Киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в Турции

02 февраля 2024, 15:20 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:21
198
0
С Михавко и Ванатом. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Левски
ФК Динамо

В пятницу, 2 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и болгарским «Левски».

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Царенко, Рамадани, Бенито, Караваев, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет четвертой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), а также разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1).

Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник ФК Динамо Киев
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