С Михавко и Ванатом. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Левски
Киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч в Турции
В пятницу, 2 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и болгарским «Левски».
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Царенко, Рамадани, Бенито, Караваев, Ванат.
Для киевского «Динамо» игра станет четвертой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), а также разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1).
Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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