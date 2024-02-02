С Михавко и Ванатом. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Левски

В пятницу, 2 февраля, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и болгарским «Левски».

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Царенко, Рамадани, Бенито, Караваев, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет четвертой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2) и польской «Легии» (1:3), а также разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1).

Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция