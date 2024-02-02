Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Левски – 0:1. Третье поражение киевлян. Обзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
02.02.2024 16:00 – FT 0 : 1
Левски
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 18:30 |
923
1

Динамо – Левски – 0:1. Третье поражение киевлян. Обзор матча

И снова не удалось забить

02 февраля 2024, 18:30 |
923
1
Динамо – Левски – 0:1. Третье поражение киевлян. Обзор матча
ФК Динамо Киев

На сборе в Турции Динамо провело четвертый контрольный матч. Киевляне проиграли болгарскому Левски со счетом 0:1, а для команды Александра Шовковского это третье поражение во время подготовки.

Ранее Динамо уступило Балкани и Легии, но выиграло у Пахтакора.

Контрольный матч. Турция

«Динамо» (Украина) – «Левски» (Болгария) – 0:1
Гол: Галчев (22)

По теме:
Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?
Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо
Слишком мало конструктива. Динамо проиграло Левски
Динамо Киев Левски София видео голов и обзор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01 февраля 2024, 22:07 16
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч

Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле лишь на 83-й минуте

Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Футбол | 02 февраля 2024, 16:14 7
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»

Тренер уверен, что в команде все отлично

Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Футбол | 02.02.2024, 19:18
Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Президент Барсы назвал клубы, которые согласились участвовать в Суперлиге
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Футбол | 02.02.2024, 11:04
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Футбол | 02.02.2024, 06:47
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Дивишься на рахунки товорняков і диву даешься нам в Єврокубках це максимум три команди треба 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
01.02.2024, 13:27 1
Бокс
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 27
Футбол
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем