Динамо Киев

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02.02.2024 16:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига02 февраля 2024, 18:30 |
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Динамо – Левски – 0:1. Третье поражение киевлян. Обзор матча
И снова не удалось забить
02 февраля 2024, 18:30 |
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На сборе в Турции Динамо провело четвертый контрольный матч. Киевляне проиграли болгарскому Левски со счетом 0:1, а для команды Александра Шовковского это третье поражение во время подготовки.
Ранее Динамо уступило Балкани и Легии, но выиграло у Пахтакора.
Контрольный матч. Турция
«Динамо» (Украина) – «Левски» (Болгария) – 0:1
Гол: Галчев (22)
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