Динамо Киев

На сборе в Турции Динамо провело четвертый контрольный матч. Киевляне проиграли болгарскому Левски со счетом 0:1, а для команды Александра Шовковского это третье поражение во время подготовки.

Ранее Динамо уступило Балкани и Легии, но выиграло у Пахтакора.

Контрольный матч. Турция

«Динамо» (Украина) – «Левски» (Болгария) – 0:1

Гол: Галчев (22)