Динамо Киев

В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и болгарский клуб «Левски» из Софии.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Напомним, 30 января «Динамо» на сборе в Турции провело спарринг с командой «Пахтакор» из Ташкента и добилось победы со счетом 5:1.

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо». Плеер появится, как только станет доступен.