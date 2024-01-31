Динамо Киев

Товарищеские матчи
02.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига31 января 2024, 13:43 | Обновлено 31 января 2024, 13:47
422
0
Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 16:00 спарринг зимнего межсезонья
31 января 2024, 13:43 | Обновлено 31 января 2024, 13:47
422
0
В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и болгарский клуб «Левски» из Софии.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Напомним, 30 января «Динамо» на сборе в Турции провело спарринг с командой «Пахтакор» из Ташкента и добилось победы со счетом 5:1.
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо». Плеер появится, как только станет доступен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2024, 11:27 6
Клуб надеется быстро добраться до еврокубков
Футбол | 31 января 2024, 08:09 8
Возлюбленная Мауро опубликовала новый пост в своем Instagram
Футбол | 30.01.2024, 16:24
Футбол | 30.01.2024, 17:16
Футбол | 30.01.2024, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 14:11 6
29.01.2024, 11:25 14
29.01.2024, 22:55 10
30.01.2024, 09:49 6
29.01.2024, 20:08 5
30.01.2024, 09:00 11
31.01.2024, 07:20 8
29.01.2024, 16:40 3