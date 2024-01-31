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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 13:43 | Обновлено 31 января 2024, 13:47
422
0

Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 16:00 спарринг зимнего межсезонья

31 января 2024, 13:43 | Обновлено 31 января 2024, 13:47
422
0
Динамо – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и болгарский клуб «Левски» из Софии.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Напомним, 30 января «Динамо» на сборе в Турции провело спарринг с командой «Пахтакор» из Ташкента и добилось победы со счетом 5:1.

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо». Плеер появится, как только станет доступен.

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Динамо Киев Левски София контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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