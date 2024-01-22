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Australian Open
22 января 2024, 09:15 |
1289
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Впервые в истории 2 украинские теннисистки сыграют в 1/4 финала Grand Slam

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают выступления на Australian Open 2024

22 января 2024, 09:15 |
1289
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Впервые в истории 2 украинские теннисистки сыграют в 1/4 финала Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Впервые в истории украинского тенниса две представительницы Украины (Марта Костюк и Даяна Ястремская) сыграют в четвертьфинале турнира серии Grand Slam.

Украинки успешно продолжают выступления на Отрытом чемпионате Австралии 2024.

Костюк выиграла 4 поединка, обыграв Клэр Лю, Элизе Мертенс, Элину Аванесян и Марию Тимофееву. В 1/4 финала Australian Open Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф (США).

Ястремская стартовала с квалификации австралийского мейджора, ее винстрик составляет 7 матчей. В основе AО 2024 она выиграла у Маркеты Вондроушовой, Варвары Грачевой, Эммы Наварро и Виктории Азаренко. В четвертьфинале на кортах Мельбурна Даяна встретится с Линдой Носковой.

И для Костюк, и для Ястремской это будет первый четвертьфинальный поединок на мейджорах в их карьере.

Марта Костюк:

  • 1/64 финала: Марта Костюк – Клэр Лю – 6:3, 4:6, 6:1
  • 1/32 финала: Марта Костюк – Элизе Мертенс – 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)
  • 1/16 финала: Марта Костюк – Элина Аванесян – 2:6, 6:4, 6:4
  • 1/8 финала: Марта Костюк – Мария Тимофеева – 6:2, 6:1

Даяна Ястремская:

  • 1-й раунд квалификации: Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:3, 4:6, 6:3
  • 2-й раунд квалификации: Даяна Ястремская – Валентини Грамматикопулу – 6:4, 3:6, 6:4
  • финал квалификации: Даяна Ястремская – Майя Джонт – 6:2, 1:6, 6:4
  • 1/64 финала: Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:2
  • 1/32 финала: Даяна Ястремская – Варвара Грачева – 6:3, 6:2
  • 1/16 финала: Даяна Ястремская – Эмма Наварро – 6:2, 2:6, 6:1
  • 1/8 финала: Даяна Ястремская – Виктория Азаренко – 7:6 (10:8), 6:4
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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SuperMario
Все равно чувства больше грусти чем радости,все таки за Элю болеешь в тихой надежде на победу в шлеме,а тут еще и такая сетка открытая до финала была,а в ситуации,что с Костюк,что с Даяной понимаешь,что следующий матч скорей всего будет последним..
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