Впервые в истории 2 украинские теннисистки сыграют в 1/4 финала Grand Slam

Впервые в истории украинского тенниса две представительницы Украины (Марта Костюк и Даяна Ястремская) сыграют в четвертьфинале турнира серии Grand Slam.

Украинки успешно продолжают выступления на Отрытом чемпионате Австралии 2024.

Костюк выиграла 4 поединка, обыграв Клэр Лю, Элизе Мертенс, Элину Аванесян и Марию Тимофееву. В 1/4 финала Australian Open Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф (США).

Ястремская стартовала с квалификации австралийского мейджора, ее винстрик составляет 7 матчей. В основе AО 2024 она выиграла у Маркеты Вондроушовой, Варвары Грачевой, Эммы Наварро и Виктории Азаренко. В четвертьфинале на кортах Мельбурна Даяна встретится с Линдой Носковой.

И для Костюк, и для Ястремской это будет первый четвертьфинальный поединок на мейджорах в их карьере.

Марта Костюк:

Даяна Ястремская: