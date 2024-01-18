Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла представительницу Франции Варвару Грачеву (№39 WTA).

Australian Open. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Ястремская повторила свое лучшее достижение на австралийском мейджоре. Она уже играла в третьем раунде Aus Open в 2019 году.

На счету Даяны в этом году уже две победы над соперницами из топ-40, за весь прошлый год была лишь одна такая высокорейтинговая победа.

В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро (№26 WTA). В первом круге Даяна сотворила одну из главных сенсаций, обыграв чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Ранее в третий круг вышли Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина.