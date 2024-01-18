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  4. Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Australian Open
18 января 2024, 13:11 | Обновлено 18 января 2024, 13:14
4360
32

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open

Победа над Маркетой Вондроушовой была не случайной

18 января 2024, 13:11 | Обновлено 18 января 2024, 13:14
4360
32
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла представительницу Франции Варвару Грачеву (№39 WTA).

Australian Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Ястремская повторила свое лучшее достижение на австралийском мейджоре. Она уже играла в третьем раунде Aus Open в 2019 году.

На счету Даяны в этом году уже две победы над соперницами из топ-40, за весь прошлый год была лишь одна такая высокорейтинговая победа.

В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро (№26 WTA). В первом круге Даяна сотворила одну из главных сенсаций, обыграв чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Ранее в третий круг вышли Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина.

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Даяна Ястремская Варвара Грачева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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Андрей Залищук
4 українки в 1/16 фіналу - це ТОПЧИК, Даяся сьогодні знову на висоті, молодчинка!!!
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+18
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Stanislav Matusevych
Молодці. І Даяна, як би я до неї не ставився, але розібрала кацапку, що сховалася під французьким прапором. І наша діаспора, що весь матч підтримувала, причому українською, а потім зібралася гуртом навколо Даяни з українськими гаслами. Все круто.
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+17
Vitason
Невже Даяна ,знайшла свою гру!!?Схоже,що так! Якщо втримає на такому ж рівні свою гру,то вже скоро ми побачимо великі перемоги,не розслаблятися і так тримати! А ,ще закінчити матч трьома ейсами - це вищий пілотаж! Окреме дякую,за прибиту росіянку,хоть і під французьким прапором!!
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+14
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Александр Ад
Молодець Даяно!Як же стало приємно дивитися на ії гру!А в кінці відразу 3 ейси!4 українкі крокують далі!Слава Україні!
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+14
Умник
Умничка. Спасибо за победу.
Удачи с миллиардершой)))
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+12
Vlad Holl
Повернення чи ні ? Сьогодні і позавчора була Даяна 4 -5 річної давнини. Повернулася подача і розумна агресія . Чотири наші в третьому колі - це неймовірно !
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
naverland
Молодец, хорошо сыграла, в стиле юной Даяны. Надеюсь в Азиатском туре ей дадут wild car
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+8
introvert
Молодець, абсолютно упевнено.
Чотири з чотирьох через сито другого раунду, браво. В третьому колі АО більше представниць лише у США та нейтралів.
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+7
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Удачі всім нашим дівчатам! Слава Україні!
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+6
Viktor Shuper
дуже легка перемога, навіть не спітніла)
минулого разу кросівки віддала після перемоги, цього разу пляшку з напоєм 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Phantom
Три ейси в кінці це круто) куди поділися лінійні судді, що я пропустив?)
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Eugenii Skrypka
Камон плей Даяна!
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+4
Олександр Радченко
На матч подала эффектно. 😁Молодец Даяна !
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+4
u6464u
непогано Даяна, молодець, але чималенько помилок по довжині, потрібно працювати, попереду все сильніші і сильніші суперниці будуть.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
sv_2000
Даяна порадовала! Умница! Дальше Наварро... Ни разу не видел, сложно прогнозировать. Но, дай бог! Очень интересно было бы увидеть Даяну против Остапенко. Пушка против гаубицы
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+1
Олександр Науменко
Цікаво, чи повторить Радукану, з квалу за титулом. В кожному жарті є доля жарту.
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+1
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Eugenii Skrypka
Веселят наши бабушки на трибунах, не хватает дудок и семок
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0
Попандопуло из Одессы
Даяну с победой. Только я, как идиот, ждал трансляцию этой игры на той странице, которую Спорт UA выкатил под заголовком "Смотреть онлайн". Спасибо им за это, конечно.
Может, где-то в записи будет? Сука, специально дела перенёс на вечер, чтобы Даяну посмотреть...
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0
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Mr Voevudskiy
Срочно на мельдоний проверить!
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-12
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