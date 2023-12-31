Итоги от Sport.ua, будущее Лунина, Миколенко – не помощник, Мудрик – тоже

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 декабря.

1А. Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года? Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

1В. 10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году. Вспоминаем все самое яркое

1С. Когда МОК не Ok и Бах не ах. Топ-10 худших историй для украинского спорта. Sport.ua выделяет неудачные события спортивного 2023 года

1D. Выбираем вместе. Кто лучший зимний спортсмен 2023 года в Украине? Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года в зимних видах спорта

2. Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть. Украинский страж ворот будет выступать в кубковых матчах

3. Обмена не будет. Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтиансу. Ранее «горняки» были категорически против очередного временного соглашения

4. В шаге от камбека. Челси без Мудрика чуть не упустил победу над Лутоном. 30 декабря проходят матчи 20-го тура АПЛ

5. Миколенко не помог. Эвертон разгромно проиграл Вулверхэмптону. Украинский защитник провел на поле все 90 минут

6. 10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола. Шуток о целесообразности их выступлений в баскетболе не будет…

7. Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене. Украинки выяснили отношения в финале квалификации

8. Прометей в последнем матче года одолел Вентспилс. Украинская команда победила со счетом 96:94

9. Федерация волейбола требует отставки президента ЕКВ после его визита в рф. Александар Боричич побывал на празднованиях в москве

10. Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу, Музычук – в топ-10. Норвежец стал семикратным чемпионом мира в этом контроле времени