10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола

В современном футболе на профессиональном уровне не так-то и много очень высоких игроков – тех, чей рост превышает два метра. Как правило, даже среди вратарей и центральных защитников высоким считается тот футболист, который имеет рост уже в 190 сантиметров. Поэтому неудивительно, что среди общепризнанных звезд нет ни одного великана – выборка крайне небольшая.

Впрочем, на уровне элитарных (высших) дивизионов национальных чемпионатов по всей планете все-таки хватает игроков, чей рост превышает два метра. И сегодня мы предлагаем ознакомиться с десятью такими футболистами, которые имеют профессиональные контракты и выступают на топ-уровне в национальных чемпионатах по всему земному шару.

Интересно, что среди них нашлось место для одного украинца, а также – для одного экс-футболиста клуба отечественной Премьер-лиги…

Бетим Халими

Рост: 204 сантиметра

Возраст: 27 лет

Гражданство: Косово / Албания

Клуб: «Гиляни»

Чемпионат: Суперлига (Косово)

ФК Гиляни. Бетим Халими

Бетим Халими начинал профессиональную карьеру в Косово, где выступал вплоть до 2018 года, после чего впервые покинул родину и перебрался в эстонский клуб «Нарва-Транс». Там вратаря, очевидно, присмотрели скауты, сотрудничавшие с донецким «Олимпиком», и в феврале 2019 года Халими стал полноправным футболистом украинского клуба. В «Олимпике» Бетим выступал два с половиной года – до момента объявления Владислава Гельзина о снятии этого клуба с соревновательного процесса в УПЛ. Получив статус свободного агента, Халими вернулся на родину, став игроком «Приштины», затем выступал в Албании за «Кукеси», а с августа нынешнего года является футболистом «Гиляни» – одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Суперлиги Косово. Примечательно, что летом 2021 года, еще до ухода из «Олимпика», Бетим Халими успел сыграть один матч за национальную сборную Косово.

Френкс Оролс

Рост: 204 сантиметра

Возраст: 23 года

Гражданство: Латвия

Клуб: «Тукумс» (в аренде из РФШ)

Чемпионат: Высшая лига (Латвия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Френкс Оролс (слева)

Френкс Оролс играет в воротах, и к своим 23 годам пока выступает исключительно в родном для него чемпионате Латвии. Пока футболист не может похвастаться значительным количеством матчей, проведенных на профессиональном уровне, однако он привлекался к выступлениям за сборные Латвии U-19 и U-21, а с января нынешнего года имеет контракт с РФШ – командой, которая за последние три сезона дважды становилась чемпионом Латвии. Что правда, в сезоне-2023 Оролс на правах аренды играл за «Тукумс» (11 матчей) – коллектив, финишировавший на 8-й строчке тамошнего чемпионата, и сумевший решить ключевую задачу по сохранению прописки в элите.

Марьян Чорич

Рост: 204 сантиметра

Возраст: 28 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: «Истра»

Чемпионат: СуперСпорт ХНЛ (Хорватия)

ФК Истра. Марьян Чорич

Марьян Чорич, действующий на позиции голкипера, является воспитанником академии хорватской «Истры». Однако уже в 18-летнем возрасте этот футболист сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе перебрался в итальянскую «Парму», где в течение двух лет выступал за юниорскую команду, прежде чем его сочли бесперспективным и предоставили статус свободного агента. После того Чорич пытался зацепиться за место в составе в «Специи», а также возвращался в «Парму» и даже сыграл три поединка за первую команду этого клуба. Но обмануть судьбу Марьяну все-таки не удалось, и в 2017 году Чорич вынужден был вернуться на родину. В настоящий момент голкипер снова имеет контракт с родной «Истрой», однако не является там важной фигурой и только и делает, что полирует скамью запасных.

Каспар Лаур

Рост: 204 сантиметра

Возраст: 23 года

Гражданство: Эстония

Клуб: «Калев»

Чемпионат: Премиум Лига (Эстония)

ФК Калев. Каспар Лаур

Всю свою профессиональную карьеру до настоящего момента 23-летний Каспар Лаур проводит на родине – в Эстонии. Этот мощный защитник прошел через все юношеские сборные своей страны, однако на уровень национальной команды пока так и не вышел, хотя для «Калева», за который Лаур выступает с начала 2019 года, является безоговорочно ключевым исполнителем. Возможно, что-то для Каспара изменится уже в самое ближайшее время, так как по итогам сезона-2023 в эстонской Премиум Лиге команда из Таллинна финишировала на третьем месте, и завоевала путевку в квалификацию Лиги конференций. Потенциальный дебют в еврокубках может позволить Лауру существенно повысить свою узнаваемость и, возможно, даже получить куда более интересное в профессиональном плане предложение из-за границы.

Карлос Мигел

Рост: 204 сантиметра

Возраст: 25 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Коринтианс»

Чемпионат: Серия А (Бразилия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Мигел

25-летний голкипер «Коринтианса» Карлос Мигел является воспитанником академий «Фламенго» и «Интернасьонала». Впрочем, получить шанс на профессиональном уровне ни в одном из этих клубов Мигел не сумел, и с лета 2021 года является игроком «Коринтианса», куда перешел свободным агентом. На текущий момент Карлос – резервный голкипер «тимау», за первую команду которых провел 11 матчей, в том числе на уровне бразильской Серии А и Кубка Либертадорес. Примечательно, что отец Карлоса Мигела Хосе Клаудио также был профессиональным футболистом, и выступал в 70-х годах минувшего века за «Фламенго». Когда Карлосу Мигелу было всего семь лет, и он вместе с родителями и братом жил в одном из районов Рио-де-Жанейро, в их дом ворвались бандиты, которые убили родителей нынешнего вратаря «Коринтианса», а ему вместе с братом чудом удалось сбежать. С тех пор то преступление так и остается нераскрытым, и никто никакого наказания за его совершение так и не понес…

Сейдин Н'Диайе

Рост: 205 сантиметров

Возраст: 25 лет

Гражданство: Нигер / Франция

Клуб: «Ильвес»

Чемпионат: Вейккауслига (Финляндия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Сейдин Н'Диайе

Сейдин Н'Диайе, действующий на позиции центрального защитника, родился и начинал играть в футбол во Франции и Швейцарии за команды низших дивизионов. В 2021 году центрбека подписал турецкий «Гезтепе», однако там предпочли сразу же отпустить Сейдина в аренду в нидерландский «Дордрехт», после завершения которой рослый футболист на правах свободного агента был отпущен в откровенно малоизвестную португальскую «Ковилью». В марте нынешнего года Н'Диайе оформил однолетний контракт с опцией пролонгации еще на сезон с финской командой «Ильвес» из Тампере, стал в ее рядах обладателем Кубка Финляндии, но по окончании чемпионата клуб объявил, что контракт с французом, имеющим также гражданство Нигера, продлеваться не будет и 1 января тот получит статус свободного агента.

Лукас Бергстрем

Рост: 205 сантиметров

Возраст: 21 год

Гражданство: Финляндия

Клуб: «Челси»

Чемпионат: Премьер-лига (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бергстрем

Финский голкипер Лукас Бергстрем является воспитанником академии клуба ТПС из города Турку. Там он неплохо зарекомендовал себя в юношеской команде, и даже не успел дебютировать во взрослом футболе, как получил приглашение от «Челси». В начале января 2019 года Бергстрем подписал контракт с «синими», и с тех пор выступает в Англии. За первую команду «Челси» Лукас пока не провел ни одного поединка, зато в первой половине сезона-2022/23 на правах аренды поиграл за «Питерборо» в рамках английской Лиги 1 (21 матч в этом дивизионе и 27 пропущенных мячей). С начала нынешнего года Бергстрем работает на тренировках с первой командой «Челси», несколько раз попадал в заявку на матчи АПЛ, однако пока его официального дебюта за «синих» болельщики все еще не дождались. Да и не факт, что дождутся, так как летом 2024 года у Лукаса истечет срок действия контракта с «Челси».

Денис Твардовский

Рост: 206 сантиметров

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Чемпионат: Премьер-лига (Украина)

ФК Шахтер. Денис Твардовский

Денис Твардовский является самым высоким профессиональным футболистом украинского футбола, который внесен в заявку клуба отечественной Премьер-лиги. 20-летний голкипер прошел через академию «Шахтера» и сейчас формально является футболистом первой команды «горняков», однако участие принимает только в тренировочном процессе, и товарищеских матчах, но в официальных поединках за дончан еще не дебютировал. Несмотря на выдающуюся антропометрию Твардовскому пока не удается выиграть конкуренцию даже за место «второго номера» в «Шахтере», которое за собой твердо застолбил опытный Артур Рудько. Возможно, уже в зимнее трансферное окно Твардовский предпочтет перейти в другой клуб, где ему была бы гарантирована стабильная игровая практика…

Кьелл Схерпен

Рост: 206 сантиметров

Возраст: 23 года

Гражданство: Нидерланды

Клуб: «Штурм» Грац (в аренде из «Брайтона»)

Чемпионат: Бундеслига (Австрия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Кьелл Схерпен

В профессиональный футбол Кьеллу Схерпену удалось пробиться пройдя предварительно через академию нидерландского «Эммена». Именно в этом клубе рослому голкиперу посчастливилось дебютировать на уровне Эредивизи и попасть «на карандаш» скаутам самого «Аякса». Летом 2019 года амстердамский гранд выкупил Схерпена за 1,5 миллиона евро, однако за первую команду «Аякса» Кьелл сыграл всего 4 матча, выступая в основном в рядах молодежки. Впрочем, это не помешало нидерландцам уже летом 2021-го продать Схерпена в английский «Брайтон» за 5 миллионов евро. С тех пор, собственно, нидерландец и является игроком «чаек», хотя за первую команду этого клуба сыграл всего один матч – в начале минувшего года, еще при Грэме Поттере, в рамках Кубка Англии против «Вест Бромвича» (2:1). Летом нынешнего года Схерпен перешел на правах аренды в ряды клуба австрийской Бундеслиги «Штурм», успел сыграть 27 матчей во всех турнирах (пропустил 32 мяча), но недавно получил повреждение крестообразных связок колена и, по предварительным прогнозам, выбыл до конца сезона.

Исаак Туре

Рост: 206 сантиметров

Возраст: 20 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Лорьян»

Чемпионат: Лига 1 (Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine. Исаак Туре

Исаак Туре выступает на позиции центрального защитника и является французом ивуарийского происхождения. В юношеском футболе он проделал серьезный путь в академии «Гавра», и именно в этом клубе сумел дебютировать в профессионалах. Вызывался в сборные Франции U-17, U-19 и U-21, а летом минувшего года за 5,5 миллионов евро перешел в «Марсель». Там заиграть мощному центрбеку с ходу не удалось, и уже через полгода Туре ушел в аренду в «Осер». Вернувшись обратно, Исаак осознал, что провансальцы не делают на него ставку в ближайшем будущем, а потому начал подыскивать новый клуб, и 1 сентября нынешнего года за 8 миллионов евро ушел в «Лорьян», где и выступает на высочайшем уровне – во французской Лиге 1, пусть дела этой команды в текущем розыгрыше пока и идут крайне скверно.