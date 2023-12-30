Испания30 декабря 2023, 10:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:05
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7
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Украинский страж ворот будет выступать в кубковых матчах
30 декабря 2023, 10:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:05
2298
7
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.
По информации источника, Анчелотти провел встречу с Луниным и Кепой и определил, в каких турнирах будут играть оба голкипера. Испанский страж ворот будет выступать в матчах чемпионата Испании по футболу, а Лунин будет играть в кубковых противостояниях, таких как Лига чемпионов и Кубок Испании.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.
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