Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

По информации источника, Анчелотти провел встречу с Луниным и Кепой и определил, в каких турнирах будут играть оба голкипера. Испанский страж ворот будет выступать в матчах чемпионата Испании по футболу, а Лунин будет играть в кубковых противостояниях, таких как Лига чемпионов и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.