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  4. Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Испания
30 декабря 2023, 10:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:05
2298
7

Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть

Украинский страж ворот будет выступать в кубковых матчах

30 декабря 2023, 10:53 | Обновлено 30 декабря 2023, 11:05
2298
7
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

По информации источника, Анчелотти провел встречу с Луниным и Кепой и определил, в каких турнирах будут играть оба голкипера. Испанский страж ворот будет выступать в матчах чемпионата Испании по футболу, а Лунин будет играть в кубковых противостояниях, таких как Лига чемпионов и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Realmadridexclusivo
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Комментарии 7
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naverland
Да уж. Валить надо. Анчелотти подписал новый контракт значит это  конец для Лунина.
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+2
odessa-mama
Тобто кілька матчів за сезон грає Лунін а кілька десятків - Кепа? 
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+1
Harun Bakircioğlu
Брехня
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+1
vital
Якщо це правда це перемога чи зрада?
Я особисто не вірю в прадивість цієї новини
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+1
roman75zpr
Кручу - верчу...
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0
yan2018
Лига Чемпионов-это выставка для продажи. Да и все матчи, которые он сыграл были даны ему, чтоб повысить его цену. Решение по нему было принято уже давно. Вот и пытаются получить по- больше. 
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0
Remark
В нападі
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0
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