10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году

Несмотря на продолжающуюся рашистскую агрессию в нашу страну, украинский футбол жив. Этот факт можно считать главным глобальным достижениям для отечественного «короля спорта» в уходящем году.

Но были и другие события. И тоже главные. Мы попытались их персонифицировать. И вот что в итоге получилось.

Мудрик перешел в Челси

ФК Челси. Михаил Мудрик

Длительная трансферная сага с участием полузащитника «Шахтера» завершилась в середине января. Михаил Мудрик подписал соглашение с «Челси». Трансфер – рекордный в истории Украины: 70 миллионов евро плюс еще 30 миллионов в качестве бонусов.

До этого трансфера рекордной сделкой с участием украинского футболиста был переход Андрея Шевченко из «Милана» в тот же «Челси» за почти 44 млн евро.

Срок соглашения Мудрика с лондонским клубом – восемь с половиной лет.

Вариант с «Челси» возник для Мудрика и «Шахтера» достаточно неожиданно. А до этого мы все «смаковали» другую сагу – с возможным переходом вингера «оранжево-черных» в «Арсенал».

Переговоры «Шахтера» с «канонирами» состояли из нескольких этапов. Первое предложение лондонцев – ценой в 65 миллионов – «Шахтер» отверг. Второе было существенно увеличено: 70 миллионов плюс 25 миллионов бонусами.

Вполне возможно, что Мудрик перешел бы в «Арсенал», тем самым увеличив число украинского десанта на «Эмирейтс» до двух (там уже играет Александр Зинченко), однако в последний момент в ситуацию вмешался «Челси», который предложил на пять миллионов больше. Эта «мелочь» оказалась решающей и предопределила дальнейшую судьбу Мудрика.

Ребров возглавил национальную сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Официально о приходе Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины УАФ сообщила в начале лета. Однако эта трансферная сага была не менее увлекательной, чем история с участием Мудрика. И уж точно стала более продолжительной.

Впервые о возможности возглавить главную команду страны Сергеем Ребровым всерьез заговорили после Евро-2020. А конкретно – после размолвки главы УАФ Андрея Павелко и главного на тот момент тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Кумовья «побили горшки», и Андрей Николаевич покинул сборную. Андрей Васильевич быстро нашел ему замену в лице Реброва. Но так как Сергей Станиславович имел действующий контракт с «Аль-Айном», его не удалось ангажировать оперативно. Пришлось ждать больше года.

В итоге отбор на ЧМ-2022 сборная Украины провела под руководством Александра Петракова. А отбор на Евро-2024 «сине-желтые» начали под руководством Руслана Ротаня. Хотя уже было фактически решено, что со второго тура нашу команду возглавит Ребров. В итоге так и случилось. В первых числах июня наша национальная футбольная ассоциация объявила о подписании соглашения с Ребровым.

Чемпионская гонка УПЛ в пользу Шахтера

ФК Шахтер

Минувший сезон УПЛ оказался на редкость увлекательным. Чемпион определился фактически на финишной прямой. «Фото-финиш» не пришлось задействовать, но борьба за национальное «золото» велась почти до последнего тура, уж извините за избитый термин.

И впервые за долгие годы в этой борьбе участвовала не привычная пара – «Шахтер» и «Динамо». Киевская команда очень неудачно провела минувший чемпионат, и уже после первой части сезона отказалась от чемпионских амбиций.

«Шахтер», в отличие от «Динамо», подтвердил свое реноме. Главным конкурентом дончан был «Днепр-1», возглавляемый бывшим футболистом «Шахтера» Александром Кучером.

Осеннюю часть сезона днепряне прошли на одном дыхании. И ушли на зимние каникулы в статусе единоличного лидера. Но после перерыва команда Кучера немного забуксовала. А вот команда Йовичевича – наоборот, прибавила.

«Местами» в чемпионскую гонку вклинивалась и «Заря», хотя по факту на «золото» луганчане не претендовали.

Спад «Днепра-1», короткая скамейка команды из Днепра, спурт «Шахтера» и победа в очном противостоянии – вот факторы, повлиявшие на итоговую победу «оранжево-черных». «Днепр-1» впервые финишировал на втором месте.

Ярмоленко вернулся в Динамо

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Главный «входящий» трансфер года. О том, что бывший капитан вернется на круги своя, ходили упорные слухи еще в прошлом сезоне. В самом его конце президент «Динамо» Игорь Суркис прозрачно намекнул, что камбэк обязательно состоится.

И он состоялся.

В конце июня официальный сайт «бело-синих» отрапортовал о возвращении Андрея Ярмоленко. Его контракт из эмиратским «Аль-Айном» истек, и футболист вернулся домой. В качестве свободного агента он подписал с киевским клубом двухлетнее соглашение, после истечения срока которого он перейдет на административную работу в клубе.

Несмотря на свой непререкаемый авторитет в родной команде, Ярмола отказался от капитанской повязки. Но на футбольном поле именно он был настоящим лидером. Ему удалось покорить весомый бомбардирский рекорд – забить сто мячей в УПЛ.

Однако долго радовать удачной игрой киевских болельщиков Андрею не удалось. В начале осени он получил травму колена и был прооперирован в Барселоне. К игре динамовский вингер должен вернуться лишь во второй части нынешнего сезона.

Тренерская чехарда в Шахтере

Давно такого не было, и вот снова. Под руководством хорватского специалиста Игора Йовичевича «Шахтер» успешно провел минувший сезон: на внутренней арене «горняки» добыли «золото», а на арене международной вышли во второй раунд плей-офф Лиги Европы, куда попали после третьего места, занятого по итогам группового турнира ЛЧ.

Однако президент «горняков» Ринат Ахметов почему-то не воспринимал всерьез этого тренера. По слухам, Ринату Леонидовичу не нравилась игра команды и тренерские методы хорвата. И перед началом нынешнего сезона он был отправлен в отставку.

Ему на смену пришел бывший тренер «Зари» и по совместительству бывший руководитель академии «горняков» Патрик ван Леувен. По заверениям боссов донецкого клуба, под руководством голландского тренера команда наконец-то начнет демонстрировать «шахтерский футбол».

Но на поверку оказалось, что «шахтерским футболом» там и не пахло. Футбол ван Леувена в «Шахтере» был очень прямолинейным и невзрачным.

Тем не менее, после камбэка «горняков» в выездном матче ЛЧ – против «Антверпена» - казалось, что позиции ван Леувена в клубе укрепились.

Но это только казалось. Голландца оперативно убрали, без объяснения причин. Его место временно занял спортивный директор клуба Дарио Срна.

ФК Шахтер. Дарио Срна, Марино Пушич и Сергей Палкин (слева направо)

Под предводительством хорвата «Шахтер» провел один матч – победную игру чемпионата против ЛНЗ. Однако уже в следующем матче «горняками» руководил другой хорват – Марино Пушич, бывший ассистент главного тренера «Фейеноорда».

Под началом Пушича «Шахтер» победил в украинском класико, выиграл у «Барселоны» в чемпионской Лиге и завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Евро-2024

Имея в одной группе действующих чемпиона и вице-чемпиона Европы, претендовать на одно из двух первых мест в группе – весьма сомнительное удовольствие.

Тем не менее, сборная Украины до последнего претендовала на прямую путевку на ЧЕ-2024.

Сборная Англии в нашей группе оказалась вне конкуренции: британцы визуально легко прошли всю турнирную дистанцию, заблаговременно застолбив за собой первое место.

А вот за второе соревновались сборные Италии и Украины. И это состязание растянулось до последнего тура.

Getty Images/Global Images Ukraine

Перед лобовой, очной встречей у соперников был паритет по набранным очкам, но за счет победы в первом поединке над нашей сборной «Скуадра» имела преимущество. Стало быть, нашу команду устраивала лишь победа.

И она была очень близка, если бы судья решился назначить пенальти на последних секундах игры за фол против Мудрика.

Но судья не решился, и нулевая ничья дала прямую путевку в Германию действующим чемпионам континента. А наша команда весной следующего года постарается попасть на Евро-2024 через сито отборочных поединков. Первый соперник – сборная Боснии и Герцеговины.

Изменения в Динамо: Мирча Луческу ушел, Александр Шовковский пришел

Минувший сезон «Динамо» откровенно провалило. Впервые за долгие годы «бело-синие» не только не вели борьбу за чемпионство, но в итоге оказались вне призовой тройки, финишировав на четвертом месте.

Тем не менее, несмотря на суровую критику, главный тренер команды Мирча Луческу удержался на плаву. Скорее всего, руководство «Динамо» не захотело делать резких движений из-за причитающихся в случае преждевременной отставки выплат неустойки.

Так или иначе, Луческу остался в команде. И хотел не только доработать свой контракт с киевлянами до конца (лето 2024 года), но и уйти красиво: в статусе чемпиона.

Поначалу все складывалось более-менее. Киевляне «благополучно» выбыли из еврокубков. И из Кубка Украины, расчистив, казалось, путь к «золоту».

Но этот путь по факту все равно оказался очень сложным. После серии неудач, апофеозом которых стало поражение в дерби от «Шахтера», Мирча Луческу неожиданно подал в отставку. Ветерану тренерского цеха так и не удалось уйти красиво.

ФК Динамо. Мирча Луческу

Сменщиком Луческу стал его ассистент Александр Шовковский. Правда, в качестве «и.о». Под его руководством «Динамо» выиграло все оставшиеся поединки чемпионата, и после последнего «осеннего» матча – против «Оболони» - СаШо стал «полноценным» главным тренером «Динамо».

Довбик – один из лучших бомбардиров чемпионата Испании

Ни для кого не секрет, что лучший бомбардир и футболист минувшего сезона УПЛ Артем Довбик уже перерос уровень и чемпионата Украины, и «Днепра-1». Форвардом активно интересовались европейские клубы, однако он решил продлить свои отношения с днепрянами – до лета 2025-го.

Как оказалось – лишь для того, чтобы не уйти в другой клуб бесплатно.

В составе «Днепра-1» Артем принял участие в матчах квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса». После ответного поединка против греческого коллектива он отбыл в Испанию для прохождения медосмотра в «Жироне».

Медосмотр прошел успешно, и Довбик пополнил ряды испанской команды, став вторым украинским легионером. Первым стал Виктор Цыганков, который пришел в каталонский клуб в начале года.

По предварительной информации, трансфер Довбика стал рекордным «входящим» для «Жироны» – семь миллионов евро.

Артему удалось фактически без акклиматизации влиться в основной состав команды. Он отличился уже в первом официальном поединке за новую команду. А дальше – пошло-поехало.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В активе Артема – 11 мячей за «Жирону» в первой части сезона, и статус лучшего бомбардира команды и одного из лучших снайперов Примеры.

Довбик, а также Цыганков, являются неоспоримыми игроками основы «Жироны», они внесли существенный вклад в удачную игру команды в осенней части сезона. И на их обоих претендуют серьезные европейские клубы.

Кривбасс – зимний чемпион УПЛ

С точки зрения интриги нынешний чемпионат Украины может запросто дать фору всем остальным. Во всяком случае, его «осенняя» часть.

Так получилось, что на медали претендуют почти в два раза больше команд, нежели есть медальных комплектов.

Наряду с привычными претендентами – «Шахтером», «Динамо» и «Днепром-1», на высокие места претендуют и другие. В частности, «Полесье», «Кривбасс», «Черноморец» и «Рух».

Кто-то из этого тесного круга вылетал, кто-то возвращался. И на финише «осенней» части сезона в верхней части таблицы образовалась очень тесная вереница команд.

Наверняка паритет в графе «сыгранные матчи» мог бы существенно поляризовать претензии, скажем, «Динамо» и «Руха». Но пока что команды сыграли разное количество поединков, и лишь одному Всевышнему известно, что окажется в копилке каждого из претендентов на чемпионство в конце сезона.

ФК Кривбасс

Пока же констатируем, что на зимние каникулы в статусе лидера ушел «Кривбасс». Но не единоличным – вместе с «Днепром-1». Однако «Шахтер» и «Динамо» тоже в теме: остаются лидерами по потерянным очкам.

Андрей Шевченко и кресло президента УАФ

Еще одна наша футбольная сага, похоже, благополучно закончится уже совсем скоро – в начале следующего года.

Действующий президент УАФ Андрей Павелко уже долгое время находится в СИЗО. Несмотря на то, что в его поддержку подписались легендарные для нашего футбола личности – Блохин, Беланов, Демьяненко, Михайличенко, Протасов, дни Андрея Васильевича на столь ответственном посту сочтены. Потому что «там» решили, что возглавлять национальную федерацию должен другой.

Этим другим стал еще один легендарный отечественный экс-футболист Андрей Шевченко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В конце осени-начале зимы с новой силой закрутился процесс созыва внеочередного выборного Конгресса УАФ, на котором должны низложить Павелко и избрать его преемника.

Все без исключения постоянные члены украинской ассоциации футбола, имеющие право голоса, в качестве кандидата на пост главы УАФ выдвинули Андрея Шевченко. Андрей Николаевич письменно подтвердил свое участие в будущих выборах.

По факту Шевченко стал единственным претендентом на эту должность. Так что 25 января он должен занять главный футбольный кабинет страны вместо своего кума.