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  4. Обмена не будет. Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтиансу
Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 22:22 |
806
1

Обмена не будет. Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтиансу

Ранее «горняки» были категорически против очередного временного соглашения

30 декабря 2023, 22:22 |
806
1
Обмена не будет. Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтиансу
ФК Коринтианс. Майкон

Бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер» согласовали очередную аренду 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

Весь 2024 год футболист проведет в Бразилии, при этом «Коринтианс» заплатит за аренду, однако сумма платежа остается конфиденциальной информацией.

Ранее в «Шахтере» категорически отказывались рассматривать очередной вариант с арендой Майкона и настаивали на полноценной продаже хавбека. Исходя из этого, бразильский клуб предложил «горнякам» рассмотреть обмен футболистами, однако кандидатура хавбека Рони, которого готовы были отдать «тимау», «Шахтер» не заинтересовала.

2023 год Майкон также отыграл за «Коринтианс» на правах платной аренды. Тогда за эту сделку «тимау» заплатили 500 тысяч евро.

«Коринтианс» очень хотел вновь оставить Майкона в своих рядах, но не имел возможности использовать Annexe 7 ФИФА, так как его действие распространялось только на летние переходы.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.

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Майкон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Источник Globo Esporte
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Комментарии 1
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avk2307
а по іншому він так же продовжив би.по тім самим правилам. Погодились без варіантів,а як? може хоть зп сторгували
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