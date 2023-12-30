Обмена не будет. Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтиансу

Бразильский «Коринтианс» и украинский «Шахтер» согласовали очередную аренду 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

Весь 2024 год футболист проведет в Бразилии, при этом «Коринтианс» заплатит за аренду, однако сумма платежа остается конфиденциальной информацией.

Ранее в «Шахтере» категорически отказывались рассматривать очередной вариант с арендой Майкона и настаивали на полноценной продаже хавбека. Исходя из этого, бразильский клуб предложил «горнякам» рассмотреть обмен футболистами, однако кандидатура хавбека Рони, которого готовы были отдать «тимау», «Шахтер» не заинтересовала.

2023 год Майкон также отыграл за «Коринтианс» на правах платной аренды. Тогда за эту сделку «тимау» заплатили 500 тысяч евро.

«Коринтианс» очень хотел вновь оставить Майкона в своих рядах, но не имел возможности использовать Annexe 7 ФИФА, так как его действие распространялось только на летние переходы.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года.