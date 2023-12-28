Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Коринтианс могут обменяться футболистами
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 09:52 |
1231
0

Шахтер и Коринтианс могут обменяться футболистами

Такой вариант рассматривается клубами

28 декабря 2023, 09:52 |
1231
0
Шахтер и Коринтианс могут обменяться футболистами
instagram.com/ronimoura_. Рони

Не добившись успеха в переговорах с «Шахтером» о продлении аренды центрального хавбека Майкона, руководство «Коринтианса» разрабатывает другие варианты, как все-таки сохранить футболиста.

Бразильский клуб предложил «горнякам» обменяться футболистами. Взамен Майкона «Коринтианс» готов отпустить в Украину 24-летнего опорного полузащитника Рони Медейроса де Моуру, который в сезоне-2023 провел 15 матчей (670 минут) в рамках бразильской Серии А.

Теперь «Шахтер» анализирует способности Рони, а также изучает других футболистов, доступных для обмена. В частности, одно из имен, которое находится в фокусе внимания украинского гранда – 17-летний центрфорвард молодежной команды «Коринтианса» Гильерме Энрике, который еще не дебютировал в основе «тимау».

В случае потенциального обмена Майкона на Гильерме Энрике, последний сможет присоединиться к «Шахтеру» лишь в конце 2024 года, когда станет совершеннолетним.

Активация пресловутого Annexe 7 ФИФА для «Коринтианса» в аспекте Майкона не является актуальной, так как это положение действует только для окна летних переходов, а аренда хавбека истекает 31 декабря.

Сам Майкон не хочет возвращаться в Украину, поэтому в «Коринтиансе» оценивают все варианты по сохранению хавбека в составе, и не исключают даже официального предложения «горнякам» о покупке футболиста.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» через агента сделал предложение Педриньо, играющему ныне на временной основе в «Атлетико Минейро», о пролонгации контракта и возвращении в Украину в 2024 году.

По теме:
Эвертон будет скромным. Миколенко не стоит ждать усиления состава в январе
Стало известно условие, при котором Ньюкасл может подписать Лунина из Реала
Вместо Судакова? Ювентус близок к подписанию полузащитника
Шахтер Донецк Коринтианс Майкон трансферы УПЛ трансферы
Источник Globo Esporte
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Футбол | 28 декабря 2023, 07:53 1
ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас
ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас

Украинец помог «Челси» победить в лондонском дерби

Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Футбол | 27 декабря 2023, 09:21 32
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину

«Горняки» заинтересованы в возобновлении полноценного сотрудничества с хавбеком

Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Футбол | 28.12.2023, 06:21
Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Футбол | 27.12.2023, 12:35
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Футбол | 27.12.2023, 18:51
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
27.12.2023, 23:15
Хоккей
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 23
Футбол
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 10
Футбол
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника
27.12.2023, 16:05 6
Бокс
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
26.12.2023, 12:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем