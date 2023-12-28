Шахтер и Коринтианс могут обменяться футболистами

Не добившись успеха в переговорах с «Шахтером» о продлении аренды центрального хавбека Майкона, руководство «Коринтианса» разрабатывает другие варианты, как все-таки сохранить футболиста.

Бразильский клуб предложил «горнякам» обменяться футболистами. Взамен Майкона «Коринтианс» готов отпустить в Украину 24-летнего опорного полузащитника Рони Медейроса де Моуру, который в сезоне-2023 провел 15 матчей (670 минут) в рамках бразильской Серии А.

Теперь «Шахтер» анализирует способности Рони, а также изучает других футболистов, доступных для обмена. В частности, одно из имен, которое находится в фокусе внимания украинского гранда – 17-летний центрфорвард молодежной команды «Коринтианса» Гильерме Энрике, который еще не дебютировал в основе «тимау».

В случае потенциального обмена Майкона на Гильерме Энрике, последний сможет присоединиться к «Шахтеру» лишь в конце 2024 года, когда станет совершеннолетним.

Активация пресловутого Annexe 7 ФИФА для «Коринтианса» в аспекте Майкона не является актуальной, так как это положение действует только для окна летних переходов, а аренда хавбека истекает 31 декабря.

Сам Майкон не хочет возвращаться в Украину, поэтому в «Коринтиансе» оценивают все варианты по сохранению хавбека в составе, и не исключают даже официального предложения «горнякам» о покупке футболиста.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» через агента сделал предложение Педриньо, играющему ныне на временной основе в «Атлетико Минейро», о пролонгации контракта и возвращении в Украину в 2024 году.