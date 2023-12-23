Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 10:10 |
682
0

Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона

Ранее писали, что «горняки» открыты к полноценной продаже футболиста

23 декабря 2023, 10:10 |
682
0
Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Руководство «Шахтера» отклонило предложение, поступившее от «Коринтианса», о продлении на весь следующий год аренды центрального полузащитника Майкона.

Несмотря на это, в стане «тимау» питают оптимизм относительно сохранения Майкона в составе команды. «Коринтианс» планирует использовать Annexe 7 ФИФА, действующий до 30 июня 2024 года, что позволит бразильскому клубу продолжить сотрудничество с полузащитником без учета позиции «Шахтера».

Что правда, ограничение лишь до лета все еще может вынудить боссов «Коринтианса» вновь обратить в «Шахтер» с улучшенным предложением по Майкону.

Полноценный выкуп игрока потребует крупных инвестиций со стороны «тимау», из-за чего такой вариант считается маловероятным, учитывая финансовую нестабильность бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет взять Майкона в безвозмездную аренду с полной выплатой зарплаты игроку.

По теме:
Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем
ПСВ хочет выкупить контракт защитника Барселоны
Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»
Майкон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Источник Itatiaia - A Radio de Minas
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Футбол | 22 декабря 2023, 19:01 16
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги

Также увеличилась стоимость Виктора Цыганкова и Андрея Лунина

Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 декабря 2023, 06:59 0
Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 декабря в 17:00 по Киеву

Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Футбол | 23.12.2023, 08:53
Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Футбол | 22.12.2023, 11:33
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Футбол | 22.12.2023, 19:31
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 76
Футбол
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
21.12.2023, 22:01 25
Футбол
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
21.12.2023, 16:53 8
Футбол
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
21.12.2023, 22:40
Бокс
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 12
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
21.12.2023, 20:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем