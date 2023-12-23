Шахтер отказал Коринтиансу в вопросе продления аренды Майкона

Руководство «Шахтера» отклонило предложение, поступившее от «Коринтианса», о продлении на весь следующий год аренды центрального полузащитника Майкона.

Несмотря на это, в стане «тимау» питают оптимизм относительно сохранения Майкона в составе команды. «Коринтианс» планирует использовать Annexe 7 ФИФА, действующий до 30 июня 2024 года, что позволит бразильскому клубу продолжить сотрудничество с полузащитником без учета позиции «Шахтера».

Что правда, ограничение лишь до лета все еще может вынудить боссов «Коринтианса» вновь обратить в «Шахтер» с улучшенным предложением по Майкону.

Полноценный выкуп игрока потребует крупных инвестиций со стороны «тимау», из-за чего такой вариант считается маловероятным, учитывая финансовую нестабильность бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет взять Майкона в безвозмездную аренду с полной выплатой зарплаты игроку.