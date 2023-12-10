Зачем это Шахтеру? Коринтианс хочет взять Майкона в безвозмездную аренду

Руководство «Коринтианса» заинтересовано сохранить в составе команды еще на один год арендованного у «Шахтера» центрального полузащитника Майкона.

«Тимау» уже ведут переговоры с представителями футболиста и донецким клубом о новой аренде, срок действия которой будет охватывать весь 2024 год.

Идея боссов бразильского клуба заключается в том, чтобы взять Майкона в безвозмездную аренду и обеспечить полную выплату зарплаты футболиста.

За текущее арендное соглашение Майкона, рассчитанное до 31 декабря, «Коринтианс» заплатил «Шахтеру» порядка 500 тысяч евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» не хочет вновь отдавать Майкона в аренду, и будет готов продать футболиста за 4-5 миллионов евро.