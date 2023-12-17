Коринтианс сделал официальное предложение Шахтеру по Майкону
Бразильский клуб рассчитывает сохранить хавбека в своих рядах и на 2024 год
В воскресенье бразильский «Коринтианс» сделал официальное предложение «Шахтеру» по центральному полузащитнику Майкону, информирует Globo Esporte.
«Тимау» хотят продлить аренду футболиста на весь следующий год.
Теперь «Шахтеру» и «Коринтиансу» предстоит провести переговоры. Донецкий клуб ранее был настроен исключительно на полноценную продажу Майкона, но сейчас, по данным источника, существует большой оптимизм по поводу того, что и следующий год хавбек проведет в Бразилии на правах аренды.
С самим Майконом «Коринтианс» пока не обсуждал условия сотрудничества, но футболист с удовольствием воспримет возможность остаться играть в родном для него клубе.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет взять Майкона в безвозмездную аренду с полной выплатой зарплаты игроку.
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