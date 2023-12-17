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  4. Коринтианс сделал официальное предложение Шахтеру по Майкону
Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 22:45 |
764
0

Коринтианс сделал официальное предложение Шахтеру по Майкону

Бразильский клуб рассчитывает сохранить хавбека в своих рядах и на 2024 год

17 декабря 2023, 22:45 |
764
0
Коринтианс сделал официальное предложение Шахтеру по Майкону
ФК Коринтианс. Майкон

В воскресенье бразильский «Коринтианс» сделал официальное предложение «Шахтеру» по центральному полузащитнику Майкону, информирует Globo Esporte.

«Тимау» хотят продлить аренду футболиста на весь следующий год.

Теперь «Шахтеру» и «Коринтиансу» предстоит провести переговоры. Донецкий клуб ранее был настроен исключительно на полноценную продажу Майкона, но сейчас, по данным источника, существует большой оптимизм по поводу того, что и следующий год хавбек проведет в Бразилии на правах аренды.

С самим Майконом «Коринтианс» пока не обсуждал условия сотрудничества, но футболист с удовольствием воспримет возможность остаться играть в родном для него клубе.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет взять Майкона в безвозмездную аренду с полной выплатой зарплаты игроку.

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Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Globo Esporte
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