Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене
WTA
30 декабря 2023, 09:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 09:31
1137
3

Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене

Украинки выяснили отношения в финале квалификации

30 декабря 2023, 09:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 09:31
1137
3
Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева разыграли между собой путевку в основную сетку турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, встретившись в финале квалификации.

За 1 час 27 минут победу в двух сетах одержала Ястремская.

WTA 500 Брисбен. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина, 2) – Юлия Стародубцева (Украина, 12) – 6:3, 6:3

Это была первая в истории очная встреча украинок.

По теме:
Даяна Ястремская – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены соперницы Костюк и Калининой на турнире WTA 500 в Брисбене
Есть ясность по встрече Ястремская – Стародубцева в Брисбене
WTA Брисбен Даяна Ястремская Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная США сыграла в баскетбол перед стартом на United Cup
Теннис | 29 декабря 2023, 20:54 0
ФОТО. Сборная США сыграла в баскетбол перед стартом на United Cup
ФОТО. Сборная США сыграла в баскетбол перед стартом на United Cup

Американцы всегда хороши в этом виде спорта

Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30 декабря 2023, 09:57 3
Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лутон Таун – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 14:30 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Хоккей | 29.12.2023, 15:48
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
Футбол | 29.12.2023, 14:23
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Баскетбол | 29.12.2023, 14:30
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
на сьогодні Дая виглядае краще за Юлю,про що я писав вчора.Хоч початок 2 сету Дая провалила з купою помилок,Юлі з 3-0 банально не вистачило досвіду й майстерності,щоб виграти сет.Бажаю Даяні успіху в наступному матчі,а Юлі успіху вже в квалі АО
Ответить
+2
naverland
А жаль
Ответить
0
Sashamar
Стародубцева ще не готова грати на такому рівні. А шкода. 
Може варто ще трохи в челенджерах поваритися.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
28.12.2023, 10:35
Футбол
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
29.12.2023, 00:13 36
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 9
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
28.12.2023, 16:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем