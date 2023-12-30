Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева разыграли между собой путевку в основную сетку турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, встретившись в финале квалификации.

За 1 час 27 минут победу в двух сетах одержала Ястремская.

WTA 500 Брисбен. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина, 2) – Юлия Стародубцева (Украина, 12) – 6:3, 6:3

Это была первая в истории очная встреча украинок.