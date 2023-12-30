WTA30 декабря 2023, 09:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 09:31
1137
3
Ястремская обыграла Стародубцеву и вышла в основу турнира в Брисбене
Украинки выяснили отношения в финале квалификации
30 декабря 2023, 09:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 09:31
1137
3
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева разыграли между собой путевку в основную сетку турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, встретившись в финале квалификации.
За 1 час 27 минут победу в двух сетах одержала Ястремская.
WTA 500 Брисбен. Квалификация. Финал
Даяна Ястремская (Украина, 2) – Юлия Стародубцева (Украина, 12) – 6:3, 6:3
Это была первая в истории очная встреча украинок.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 декабря 2023, 20:54 0
Американцы всегда хороши в этом виде спорта
Футбол | 30 декабря 2023, 09:57 3
Поединок состоится 30 декабря в 14:30 по Киеву
Хоккей | 29.12.2023, 15:48
Футбол | 29.12.2023, 14:23
Баскетбол | 29.12.2023, 14:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2023, 06:59 41
28.12.2023, 08:45 3
28.12.2023, 22:43 17
28.12.2023, 10:35
29.12.2023, 00:13 36
29.12.2023, 19:01 9
29.12.2023, 23:06 1
28.12.2023, 16:37 4
Може варто ще трохи в челенджерах поваритися.