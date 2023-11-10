Заря уступила Маккаби Т-А, Таловеров забил за ЛАСК, фиаско баскетболисток
Главные новости за 9 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 ноября.
1A. Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби Т-A
Луганчане провалили первый тайм
1B. Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?
9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы
2. ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Произошло это в матче ЛЕ против «Юнион Сент-Жилуаз»
3. Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации
Женская сборная по баскетболу начала с крупного поражения от Сербии
4. Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Сине-желтая команда забросила 5 шайб
5. С Ванатом и Квасницей. Назван состав молодежки на матчи отбора Евро-2025
В заявку попали 24 футболиста
6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с легионером, которого отстранила ФИФА
Дада Белмонте покинет одесский клуб и надолго останется без футбола
7. Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
«Жирона» оценивает своего лидера минимум в 30 миллионов евро
8. Верховная Рада отправила министра спорта Гутцайта в отставку
«За» проголосовали 243 нардепа
9A. Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов
9B. Игрок без позиции: почему Хаверц теряется в Арсенале?
Разбираемся в проблемах немца на Эмирейтс
10. Дмитрий ХРИСТИЧ: «Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски»
Первое большое интервью в статусе главного тренера сборной Украины
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