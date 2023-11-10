Заря уступила Маккаби Т-А, Таловеров забил за ЛАСК, фиаско баскетболисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 ноября.

1A. Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби Т-A

Луганчане провалили первый тайм

1B. Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?

9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы

2. ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК

Произошло это в матче ЛЕ против «Юнион Сент-Жилуаз»

3. Евробаскет-2025. Сборная Украины провалила старт квалификации

Женская сборная по баскетболу начала с крупного поражения от Сербии

4. Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию

Сине-желтая команда забросила 5 шайб

5. С Ванатом и Квасницей. Назван состав молодежки на матчи отбора Евро-2025

В заявку попали 24 футболиста

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с легионером, которого отстранила ФИФА

Дада Белмонте покинет одесский клуб и надолго останется без футбола

7. Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком

«Жирона» оценивает своего лидера минимум в 30 миллионов евро

8. Верховная Рада отправила министра спорта Гутцайта в отставку

«За» проголосовали 243 нардепа

9A. Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

9B. Игрок без позиции: почему Хаверц теряется в Арсенале?

Разбираемся в проблемах немца на Эмирейтс

10. Дмитрий ХРИСТИЧ: «Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски»

Первое большое интервью в статусе главного тренера сборной Украины