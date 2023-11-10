Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?

9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы.

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Украинец Максим Таловеров забил гол за ЛАСК в матче против бельгийского клуба Юнион Сент-Жилуаз (3:0). ЛАСК набрал первые три очка и находится на последнем 4-м месте в группе.

Голкипер Максим Коваль сыграл за Шериф, проиграв швейцарской команде Серветт (1:2). Шериф имеет всего 1 очко и замыкает квартет.

Форвард польского Ракува Владислав Кочергин вышел в основе и провел 62 минуты в игре против Спортинга из Лиссабона (1:2). У Ракува в активе – всего 1 балл, это тоже последнее 4-е место.

Лига Европы 2023/24

4-й тур, 9 ноября

19:45. Первый блок матчей

Аякс – Брайтон – 0:2

– Брайтон – 0:2 Карабах – Байер – 0:1

– 0:1 ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0

– Юнион Сент-Жилуаз – 3:0 Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2

– 1:2 Ренн – Панатинаикос – 3:1

– Панатинаикос – 3:1 Серветт – Шериф – 2:1

– Шериф – 2:1 Славия Прага – Рома – 2:0

– Рома – 2:0 Тулуза – Ливерпуль – 3:2

22:00. Второй блок матчей

Аталанта – Штурм Грац – 1:0

– Штурм Грац – 1:0 Бетис – Арис Салоники – 4:1

– Арис Салоники – 4:1 Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0

– Олимпиакос – 1:0 Хеккен – Молде – 1:3

– 1:3 Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1

– Спарта Прага – 2:1 Спортинг – Ракув – 2:1

– Ракув – 2:1 Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0

– ТСЦ Бачка-Топола – 5:0 AEK Афины – Марсель – 0:2

Турнирные таблицы