Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?
Лига Европы
10 ноября 2023, 04:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:42
119
0

Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?

9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы

10 ноября 2023, 04:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:42
119
0
Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинец Максим Таловеров забил гол за ЛАСК в матче против бельгийского клуба Юнион Сент-Жилуаз (3:0). ЛАСК набрал первые три очка и находится на последнем 4-м месте в группе.

Голкипер Максим Коваль сыграл за Шериф, проиграв швейцарской команде Серветт (1:2). Шериф имеет всего 1 очко и замыкает квартет.

Форвард польского Ракува Владислав Кочергин вышел в основе и провел 62 минуты в игре против Спортинга из Лиссабона (1:2). У Ракува в активе – всего 1 балл, это тоже последнее 4-е место.

Лига Европы 2023/24

4-й тур, 9 ноября

19:45. Первый блок матчей

  • Аякс – Брайтон – 0:2
  • Карабах – Байер – 0:1
  • ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
  • Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2
  • Ренн – Панатинаикос – 3:1
  • Серветт – Шериф – 2:1
  • Славия Прага – Рома – 2:0
  • Тулуза – Ливерпуль – 3:2

22:00. Второй блок матчей

  • Аталанта – Штурм Грац – 1:0
  • Бетис – Арис Салоники – 4:1
  • Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0
  • Хеккен – Молде – 1:3
  • Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1
  • Спортинг – Ракув – 2:1
  • Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0
  • AEK Афины – Марсель – 0:2

Турнирные таблицы

По теме:
Спортинг – Ракув – 2:1. Команда Кочергина сохранила шансы на ЛК. Видеообзор
Шериф проиграл, но Коваль был лучшим. Известна оценка украинца за матч в ЛЕ
Серветт – Шериф – 2:1. Коваль выручить не мог. Видеообзор матча
Лига Европы статистические расклады Владислав Кочергин Максим Таловеров Максим Коваль (футболист) Ливерпуль Рома Рим Тулуза Панатинаикос Байер Вильярреал ЛАСК Серветт Маккаби Хайфа Карабах Агдам Шериф Тирасполь Брайтон Славия Прага Аякс Ренн Юнион Сент-Жилуаз Бетис Марсель Олимпиакос Пирей Аталанта Глазго Рейнджерс Спортинг Лиссабон Фрайбург Мольде Спарта Прага АЕК Ларнака Штурм Грац Хеккен Арис Лимасол Вест Хэм ТСЦ Бачка-Топола Ракув
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»
Футбол | 10 ноября 2023, 02:19 0
МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»
МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»

Португалец признал, что соперник был сильнее

Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Футбол | 09 ноября 2023, 15:26 0
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok

Рахим может быть наказан за бросок петарды на трибуны

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09.11.2023, 14:42
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Футбол | 09.11.2023, 12:42
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Футбол | 09.11.2023, 23:56
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
09.11.2023, 00:10 8
Футбол
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
08.11.2023, 17:45 4
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
09.11.2023, 09:00 32
Хоккей
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем