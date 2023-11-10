Таблицы Лиги Европы. Гол Таловерова, какова ситуация у Кочергина, Коваля?
9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы
9 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы.
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Украинец Максим Таловеров забил гол за ЛАСК в матче против бельгийского клуба Юнион Сент-Жилуаз (3:0). ЛАСК набрал первые три очка и находится на последнем 4-м месте в группе.
Голкипер Максим Коваль сыграл за Шериф, проиграв швейцарской команде Серветт (1:2). Шериф имеет всего 1 очко и замыкает квартет.
Форвард польского Ракува Владислав Кочергин вышел в основе и провел 62 минуты в игре против Спортинга из Лиссабона (1:2). У Ракува в активе – всего 1 балл, это тоже последнее 4-е место.
Лига Европы 2023/24
4-й тур, 9 ноября
19:45. Первый блок матчей
- Аякс – Брайтон – 0:2
- Карабах – Байер – 0:1
- ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз – 3:0
- Маккаби Хайфа – Вильярреал – 1:2
- Ренн – Панатинаикос – 3:1
- Серветт – Шериф – 2:1
- Славия Прага – Рома – 2:0
- Тулуза – Ливерпуль – 3:2
22:00. Второй блок матчей
- Аталанта – Штурм Грац – 1:0
- Бетис – Арис Салоники – 4:1
- Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0
- Хеккен – Молде – 1:3
- Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1
- Спортинг – Ракув – 2:1
- Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0
- AEK Афины – Марсель – 0:2
Турнирные таблицы
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