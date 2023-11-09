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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 19:44 |
6102
6

Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два

Президент «Шахтера» за последние два года потерял почти половину своего состояния

09 ноября 2023, 19:44 |
6102
6
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
ФК Шахтер. Ринат Ахметов (слева) и Марино Пушич

Бизнесмен Ринат Ахметов, который является президентом футбольного клуба «Шахтер», остается самым богатым украинцем, сообщает издание NV.

В ежегодном рейтинге, который каждую осень формирует издание, начиная с 2006 года, Ахметов удерживает первенство с состоянием в 6,591 миллиардов долларов. По сравнению с прежней версией рейтинга, которая выходила в свет еще до войны, осенью 2021 года, бизнесмен потерял 43% активов.

Вторым и последним в списке миллиардеров Украины является Виктор Пинчук, являющийся зятем второго Президента Украины Леонида Кучмы. Его состояние издание оценило в 1,72 миллиарда долларов. Причем Пинчук также потерял значительную часть активов с начала войны, а именно 34%.

На четвертой строчке рейтинга разместился владелец футбольного клуба «Эпицентр» Александр Герега, который вместе с супругой Галиной является собственником компании «Эпицентр-К».

В топ-10 богатейших людей Украины входят также экс-владелец «Севастополя» Вадим Новинский и экс-владелец «Днепра» Игорь Коломойский, которого в СМИ называют неофициальным инвестором «Днепра-1».

NV

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Источник Новое время
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Комментарии 6
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Фанькин кот
Чушь всё это. А кто-то смог подсчитать заныканное в оффшорах и зарегистрированное на подставных лиц? Сколько Петя вывел в Испанию и на всякие острова, чуть ли не половину своих капиталов? Вот и стал типо "беднее".😡🤮
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+2
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Cruyff
Який він нахрін бізнесмен. 
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+1
Gargantua
айтишники в списке к Украине имеют отношение только по месту рождения.
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+1
😸
Що до Ахметича, який збагадився за рахунок всіх нас, то так він ще досі перший у списку, далі за ним йдуть 2 наші айтішники, далі Пінчук, Жеваго, Горега ну і т.д, Потрох вже давно не мільярдер.
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0
Игорь Нестеренко
Ахмєт-бай, Аллау Акбар
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0
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