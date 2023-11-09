Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два

Бизнесмен Ринат Ахметов, который является президентом футбольного клуба «Шахтер», остается самым богатым украинцем, сообщает издание NV.

В ежегодном рейтинге, который каждую осень формирует издание, начиная с 2006 года, Ахметов удерживает первенство с состоянием в 6,591 миллиардов долларов. По сравнению с прежней версией рейтинга, которая выходила в свет еще до войны, осенью 2021 года, бизнесмен потерял 43% активов.

Вторым и последним в списке миллиардеров Украины является Виктор Пинчук, являющийся зятем второго Президента Украины Леонида Кучмы. Его состояние издание оценило в 1,72 миллиарда долларов. Причем Пинчук также потерял значительную часть активов с начала войны, а именно 34%.

На четвертой строчке рейтинга разместился владелец футбольного клуба «Эпицентр» Александр Герега, который вместе с супругой Галиной является собственником компании «Эпицентр-К».

В топ-10 богатейших людей Украины входят также экс-владелец «Севастополя» Вадим Новинский и экс-владелец «Днепра» Игорь Коломойский, которого в СМИ называют неофициальным инвестором «Днепра-1».