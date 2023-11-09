Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Президент «Шахтера» за последние два года потерял почти половину своего состояния
Бизнесмен Ринат Ахметов, который является президентом футбольного клуба «Шахтер», остается самым богатым украинцем, сообщает издание NV.
В ежегодном рейтинге, который каждую осень формирует издание, начиная с 2006 года, Ахметов удерживает первенство с состоянием в 6,591 миллиардов долларов. По сравнению с прежней версией рейтинга, которая выходила в свет еще до войны, осенью 2021 года, бизнесмен потерял 43% активов.
Вторым и последним в списке миллиардеров Украины является Виктор Пинчук, являющийся зятем второго Президента Украины Леонида Кучмы. Его состояние издание оценило в 1,72 миллиарда долларов. Причем Пинчук также потерял значительную часть активов с начала войны, а именно 34%.
На четвертой строчке рейтинга разместился владелец футбольного клуба «Эпицентр» Александр Герега, который вместе с супругой Галиной является собственником компании «Эпицентр-К».
В топ-10 богатейших людей Украины входят также экс-владелец «Севастополя» Вадим Новинский и экс-владелец «Днепра» Игорь Коломойский, которого в СМИ называют неофициальным инвестором «Днепра-1».
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