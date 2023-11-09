Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.

На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.

Также Андрей оформил 3 сейва и стал одним из лучших в поединке, получил оценку от WhoScored в 8.3 баллов.

Фанаты «сливочных» оценили игру Лунина и засыпали его комплиментами:

TonyChinaza: «Лучший голкипер Ла Лиги».

RudigerRMFC: «G.O.A.T».

Javed khan: «Лунин, что за сейв».

Saad: «Великолепный нырок».

king_kakuta: «Удержал нас на ногах 👏💪 какой блестящий сейв».

anthony33515847: «Эй, Андрей, ты даже не представляешь, как сильно я хочу, чтобы ты показал, какой ты великий вратарь. Нам никогда не был нужен еще один вратарь, наш всегда сидел на скамейке запасных и ждал своей очереди».

Stonebell_: «Что ж, дайте ему больше возможностей, он не просто «вратарь на случай травм», стартовую позицию он уже заслужил».

Jean_07_: «Лунин должен быть в стартовом составе команды, он не будет лучшим вратарем, но он будет гарантировать вам тот или иной хороший сейв».

PanessoMora: «Он заслуживает большего количества игр, мой вратарь».

Opinador Profesional: «Надеюсь, у Лунина будет больше возможностей. Каждый раз, когда я его вижу, он доставляет удовольствие».