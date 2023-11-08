Реал: «Вы не найдете более надежного пароля для Wi-Fi, чем: Лунин Андрей»
Пресс-служба мадридской команды отметила сейв украинского кипера на старте матча ЛЧ
8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами Реал Мадрид и Брага.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.
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На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.
Пресс-служба «сливочных» отметила суперигру Лунина:
«Вы не найдете более надежного пароля для домашнего Wi-Fi, чем этот:
Лунин Андрей Алексеевич», – написано в Twitter Реала.
Отметим, что изначально Андрей был заявлен в резерве «сливочных» на поединок с «Брагой». Однако основной голкипер Кепа Аррисабалага почувствовал дискомфорт и в итоге с первых минут на поле появился Лунин.
📶 No encontrarás una contraseña más segura para el WiFi de tu casa que esta:— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/kF9qcOXbsj
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