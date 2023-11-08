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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:16 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:20
2593
1

Реал: «Вы не найдете более надежного пароля для Wi-Fi, чем: Лунин Андрей»

Пресс-служба мадридской команды отметила сейв украинского кипера на старте матча ЛЧ

08 ноября 2023, 23:16 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:20
2593
1
Реал: «Вы не найдете более надежного пароля для Wi-Fi, чем: Лунин Андрей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами Реал Мадрид и Брага.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.

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На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.

Пресс-служба «сливочных» отметила суперигру Лунина:

«Вы не найдете более надежного пароля для домашнего Wi-Fi, чем этот:

Лунин Андрей Алексеевич», – написано в Twitter Реала.

Отметим, что изначально Андрей был заявлен в резерве «сливочных» на поединок с «Брагой». Однако основной голкипер Кепа Аррисабалага почувствовал дискомфорт и в итоге с первых минут на поле появился Лунин.

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Брага пенальти Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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