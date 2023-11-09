Игрок без позиции: почему Хаверц теряется в Арсенале?

Трансфер Кая Хаверца считается одним из худших не только для Арсенала, но и во всей АПЛ за минувшее межсезонье. Многие эксперты критикуют главного тренера "канониров" Микеля Артету за то, что тот слишком доверяет немцу, который практически ничего не показывает. А не доверять нельзя, поскольку за 24-летнего хавбека "пушкари" заплатили Челси 75 млн евро. Футболист, знакомый с Премьер-лигой, должен был стать усилением для Арсенала здесь и сейчас, но пока этого не происходит.

Путь Хаверца в большом футболе начался с Байера, воспитанником которого он является. В сезоне 2016/17 Кай дебютировал в первой команде "фармацевтов", забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 23-ти матчах Бундеслиги. С каждым годом хавбек получал больше игрового времени и улучшал свою результативность. Прорывным стал сезон 2018/19, в котором немец забил 17 мячей и отдал 4 ассиста в 34-х матчах Бундеслиги. Следующая кампания тоже получись удачной по системе "гол+пас" (12+6 в 30-ти поединках).

Хаверц здорово прогрессировал, поэтому переход в топ-клуб был лишь вопросом времени. Летом 2020 года за ним пришел Челси. "Синие" тогда проводили серьезную трансферную кампанию, потратив много денег на новичков. Кай обошелся им в 80 млн евро. Первый сезон хавбека в лондонском клубе получился в целом неплохим – 4 гола и 3 ассиста в 27 матчах АПЛ, второй – получше (8+3). Но нельзя сказать, что немец был на ведущих ролях в Челси, хотя и получал достаточно игрового времени.

Главным достижением Хаверца в Челси был победный гол в финальном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Больше Кай ничем особо не запомнился на Стэмфорд Бридж, поэтому "синие" не долго думали над его продажей, пусть и прямому конкуренту. Арсенал предложил за хавбека солидные 75 млн евро – всего на 5 миллионов меньше от той суммы, которую Челси заплатил за него Байеру. Учитывая хорошее предложение, "синие" отпустили игрока.

Можно сказать, что Челси извлек из Хаверца максимальную пользу. Кай иногда забивал и вряд ли мог дать команде больше. На позиции центрфорварда немец был не очень хорош, упуская много моментов, а разноплановых хавбеков у Челси и так достаточно. "Синие" подписали Коула Палмера, а еще раньше – Кристофера Нкунку. Каждый из этих игроков сейчас выглядит интереснее и сильнее, чем Кай. В Англии он, может, и не растерял форму, но был далек от того, что показывал в Леверкузене. Поэтому переход в Арсенал выглядел хорошим шансом.

Getty Images. Кай Хаверц и Микель Артета

Артета очень хотел заполучить Хаверца. Специалист восторженно отзывался об универсализме Кая, которого можно использовать на разных позициях. В теории это действительно так. Немцу не очень комфортно играть на острие атаки, хотя испанец упорно ставил его туда в начале сезона. Хаверцу удобнее играть под нападающим или еще ниже, ближе к центру поля. Кай действительно универсальный полузащитник, но другое дело, что в Арсенале у него нет конкретной позиции. В Байере он был атакующим хавбеком, в Челси немца перепрофилировали в центрфорварда, а кем он является у "канониров" – вообще непонятно.

Похоже, Артета настолько поверил в универсализм Хаверца, что до сих пор не может подобрать ему конкретную позицию. По логике тренера, Кай должен быть одинаково хорош и на острие атаки, и под нападающим, и в центре поля. В сборной Германии его еще используют и в качестве вингера. Проблема в том, что для стабильности игроку нужна конкретная позиция, а в Арсенале у Хаверца ее нет. В большинстве случаев Кая используют там, где нужна подстраховка. Это может сработать несколько раз, но не постоянно. Порой заметно невооруженным глазом, что футболист теряется на поле, не понимая, что конкретно ему нужно делать.

Изначально предполагалось, что Хаверц заменит Гранита Джаку. То есть будет центральным полузащитником в атакующем амплуа. Швейцарец, правда, отыграл так только в свой последний сезон на Эмирейтс, но выступал достаточно хорошо. Кай, по идее, должен быть мобильнее, активнее и острее. Предполагалось, что он будет развивать атаки, а не завершать, поскольку это у него получается или получалось лучше всего. Но что-то пошло не так. Немец принимает участие в атаках команды, но вряд ли его вклад в успехи "канониров" можно считать серьезным.

В текущем сезоне АПЛ Хаверц совершает в среднем 50,25 касаний мяча за 90 минут, выполняет 36,10 передачи и создает 1,27 потенциально голевых момента. По всем этим параметрам он уступает прошлогоднему Джаке, который, кстати, сейчас неплохо выступает в родном клубе Кая. Одно из преимуществ немца – его рост, благодаря чему он выигрывает в среднем 6,52 верховых дуэли за матч. Это хороший показатель, но он не всегда конвертируется во что-то полезное для команды. Хавбек в среднем наносит 1,59 удара по воротам за матч, что тоже немного.

Отчасти ответственность за неуверенные выступления Хаверца лежит и на Артете. Если тренер очень хочет заполучить игрока и требует у руководства большую сумму на трансфер, значит, у него должно быть четкое представление о том, как футболиста использовать максимально эффективно. Не похоже, что испанец знает ответ на этот вопрос. К нему в принципе накапливается немало вопросов по составу в текущем сезоне, в том числе и по Хаверцу. Пока рано называть трансфер немца провальным, но когда ни тренер, ни сам игрок не понимают, как сделать команду сильнее, это чревато серьезными проблемами.

Текст: meta.ua/sport