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03 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 07:24
727
0

Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

03 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 07:24
727
0
Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 ноября.

1. ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Владислав отметился голевыми действиями в поединке против ЛКС Лодзь

2A. Короли серий пенальти. Полесье в напряженной дуэли переиграло Александрию
В основное и дополнительное время команды так и не смогли распечатать ворота

2B. Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь
Полтавская команда добилась в Киеве крупной победы

2C. «Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
«Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка

3. Валенсия пробилась в 1/32 финала Кубка Испании. Яремчук получил горчичник
Украинский форвард вышел в основе в игре против команды «Логроньес»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом
Родриго подписал новый договор

5. Украина потерпела разгромное поражение от Швеции в товарищеском турнире
Подопечные Вадима Бражника уступили чемпионам Европы со счетом 26:46

6. Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
«Неудобно и жарко» против безопасности

7. Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари
Джессика выиграла у Марии в двух сетах

8. Эпицентр-Подоляне не сумел пройти в следующий раунд Кубка ЕКВ
Выиграв повторный матч у бельгийского «Декоспана», проиграли золотой сет

9. Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Валерий Василенко – о грядущем отечественном класико

10. Челси и гнилое наследие Абрамовича
Лондонский клуб оказался под ударом из-за финансовых махинаций прежних собственников

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Источник Sport.ua
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