Феерия Кочергина, четвертьфиналы Кубка, фиаско гандбольной сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 ноября.

1. ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка

Владислав отметился голевыми действиями в поединке против ЛКС Лодзь

2A. Короли серий пенальти. Полесье в напряженной дуэли переиграло Александрию

В основное и дополнительное время команды так и не смогли распечатать ворота

2B. Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь

Полтавская команда добилась в Киеве крупной победы

2C. «Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?

«Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка

3. Валенсия пробилась в 1/32 финала Кубка Испании. Яремчук получил горчичник

Украинский форвард вышел в основе в игре против команды «Логроньес»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом

Родриго подписал новый договор

5. Украина потерпела разгромное поражение от Швеции в товарищеском турнире

Подопечные Вадима Бражника уступили чемпионам Европы со счетом 26:46

6. Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше

«Неудобно и жарко» против безопасности

7. Пегула вышла в полуфинал WTA Finals 2023 со счетом 3:0, обыграв Саккари

Джессика выиграла у Марии в двух сетах

8. Эпицентр-Подоляне не сумел пройти в следующий раунд Кубка ЕКВ

Выиграв повторный матч у бельгийского «Декоспана», проиграли золотой сет

9. Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?

Валерий Василенко – о грядущем отечественном класико

10. Челси и гнилое наследие Абрамовича

Лондонский клуб оказался под ударом из-за финансовых махинаций прежних собственников