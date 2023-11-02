Валенсия пробилась в 1/32 финала Кубка Испании. Яремчук получил горчичник

Вечером 2 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретились «Логроньес» и «Валенсия».

Победу гостям принесли голы Пабло Госальбеса (45+1 мин) и Диего Лопеса (88 мин).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе за летучих мышей и запомнился горчичником на 32-й минуте.

Соперник Валенсии в следующем раунде будет определен жеребьевкой.

Кубок Испании

1/64 финала, 2 ноября

Логроньес – Валенсия – 0:2

Голы: Пабло Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

Видеообзор матча