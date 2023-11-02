Испания02 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:17
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Валенсия пробилась в 1/32 финала Кубка Испании. Яремчук получил горчичник
Украинский форвард вышел в основе в игре против команды «Логроньес»
02 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:17
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Вечером 2 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретились «Логроньес» и «Валенсия».
Победу гостям принесли голы Пабло Госальбеса (45+1 мин) и Диего Лопеса (88 мин).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе за летучих мышей и запомнился горчичником на 32-й минуте.
Соперник Валенсии в следующем раунде будет определен жеребьевкой.
Кубок Испании
1/64 финала, 2 ноября
Логроньес – Валенсия – 0:2
Голы: Пабло Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88
Видеообзор матча
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Комментарии 1
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А навіщо йому дали гірчичник, він що, захворів? Та й взагалі, зараз уже застосовуються більш сучасні методи лікування.
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