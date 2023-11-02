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  4. «Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
Кубок Украины
02 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:47
2298
1

«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?

«Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка

02 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:47
2298
1
«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Житомирское «Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка Украины (0:0, пен. 4:3).

После матча главному тренеру «Полесья» Юрию Калитвинцеву задали вопрос: что он почувствовал, когда его сын Владислав Калитвинцев реализовал пенальти за «Александрию»:

«Собака», – ответил Юрий Калитвинцев и рассмеялся.

ВИДЕО. «Собака...» Что подумал Юрий Калитвинцев, когда сын забил пенальти?

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Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Полесье - Александрия Александрия Владислав Калитвинцев серия пенальти
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Ні..я не зрозумів, але дуже цікаво)
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