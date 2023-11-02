«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?

Житомирское «Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка Украины (0:0, пен. 4:3).

После матча главному тренеру «Полесья» Юрию Калитвинцеву задали вопрос: что он почувствовал, когда его сын Владислав Калитвинцев реализовал пенальти за «Александрию»:

«Собака», – ответил Юрий Калитвинцев и рассмеялся.

ВИДЕО. «Собака...» Что подумал Юрий Калитвинцев, когда сын забил пенальти?