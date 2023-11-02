Кубок Украины02 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:47
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«Собака...» Что подумал Калитвинцев, когда сын забил пенальти за соперника?
«Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка
02 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:47
2298
1
Житомирское «Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка Украины (0:0, пен. 4:3).
После матча главному тренеру «Полесья» Юрию Калитвинцеву задали вопрос: что он почувствовал, когда его сын Владислав Калитвинцев реализовал пенальти за «Александрию»:
«Собака», – ответил Юрий Калитвинцев и рассмеялся.
ВИДЕО. «Собака...» Что подумал Юрий Калитвинцев, когда сын забил пенальти?
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