Короли серий пенальти. Полесье в напряженной дуэли переиграло Александрию

Чем дальше продвигалась по календарю текущая неделя, тем больше эмоций оставляла у футбольных болельщиков стадия четвертьфинала Кубка Украины и ее ожесточенные противостояния. Два игровых дня остались позади, а значит мы знали имена двух участников следующего раунда соревнований. А вот кто еще должен был присоединиться к донецкому «Шахтеру» и одесскому «Черноморцу» – этот вопрос оставался открытым перед началом нового дня.

Итак, день начинался в Житомире, где на поле местного стадиона «Центральный» между собой должны были провести поединок местное «Полесье» и «Александрия». При этом для обеих команд сама возможность в дальнейшем сыграть в финальном противостоянии в борьбе не только за главный трофей, но и за пропуск в еврокубки на следующий сезон, выглядела достаточно весомым бонусом, чтобы за него бороться.

Вот и увидели мы доказательство этого больше месяца назад, когда «волки» Юрия Калитвинцева переиграли днепровский «Днепр-1» в серии пенальти, а «полиграфы» Руслана Ротаня очень неожиданно отказались от овертаймов против львовского «Руха» в пользу собственной победы в основное время (1:0). После подобных усилий, правда, «Александрия» больше не побеждала, тогда как новички УПЛ уже довольно комфортно чувствовали себя на передовых позиция турнирной таблицы.

Команды с самого начала встречи выбрали для себя неторопливый темп развития событий и пытались избегать невынужденных ошибок во время розыгрыша мяча. Получалось это делать у них не всегда, поэтому мы до перерыва хоть не были лишены голевых моментов при вполне равной игре. «Александрия» посреди тайма неплохо взорвалась в нескольких эпизодах, но Бойко стабильно сыграл на линии ворот, поэтому о высоком уровне опасности для его команды речь не шла.

А вот у главного тренера «полиграфов» Руслана Ротаня все же возник большой повод для волнения. Сначала мышечную травму на 25 минуте получил опорный полузащитник Николай Михайленко, из-за чего его вынужденно пришлось снимать с игры. А уже под самый перерыв левый защитник Александр Мартынюк неудачно оперся на ногу во время приземления на газон, поэтому также не смог продолжать ход противостояния.

Две замены у гостей сгорели просто так, а соперники тем временем забрали себе мяч под контроль и пытались что-то создать в атаке. Получалось у них это не очень, поэтому первый тайм прошел без голов. Однако напряжение существовало и это был точно не окончательный счет.

Ротаню пришлось проводить замену во время перерыва, хотя с появлением Погорелого на острие нападения он бы с радостью задержался где-то до завершения основного времени. Форвард в итоге вообще не вошел в игру должным образом, поэтому нападение «полиграфов» осталось без завершающего элемента. Появление в игре Бени Макуана в составе соперников зато существенно увеличило обороты нашей дуэли, и легионер в итоге имел один из лучших моментов основного времени, но не обыграл один-в-один Шевченко.

Да, основного времени, это не ошибка, а реальность нашего противостояния. Команды так и не смогли сделать решительный шаг навстречу победе, поэтому пришлось привлекать овертаймы для определения победителя. Но сначала нужно было переждать в укрытии во время воздушной тревоги, а потом уже, где-то минут эдак через 45, возвращаться к футболу.

Нападающий «Полесья» Ариелсон – вот, кто имел возможность не допустить что продления игры еще на полчаса, что серию пенальти в дальнейшем. А ведь надо было забивать, тем более в ситуациях, когда партнеры либо выкладывают тебе идеальную подачу на голову в нескольких метрах до пустых ворот, либо запускают на свидание с вратарем. В целом, житомиряне более мощно выглядели в дополнительное время, но снова забить не смогли.

В футбольной лотерее тем временем все было довольно просто. На втором ударе своей команды Бойко не переиграл Логинов, а на четвертом Копина попал в перекладину. Морозко должен был закрывать эту дуэль, но немного перенервничал и пробил на трибуны, но Козак в итоге его недостаток наверстал своим последним ударом в серии.

Таким образом, от отчетной пары команд в полуфинал Кубка Украины получило пропуск житомирское «Полесье», тогда как для «Александрии» приключения в этом турнире досрочно подошли к концу.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Полесье» – «Александрия» - 0:0 (4:3 – пен.)

Предупреждения: Смоляков, 52 – Савченко, 41

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко – Танковский (Огиря, 86), Крушинский (Кушниренко, 63) – Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаев, 63), Козак – Шастал (Ариелсон, 63).

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк (Копина, 40), Логинов, Савченко, Скорко – Смирный, Михайленко (Шостак, 27), Сигеев (Билошевский, 75) – Шулянский, Андрейчук (Погорелый, 46), Джевани (Калитвинцев, 75).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 15 (6) – 10 (5)

Угловые: 8 – 7

Оффсайды: 1 – 0.

ПОЛЕСЬЕ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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