Полесье – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 ноября «Полесье» на Центральном стадионе в Житомире в матче 1/4 финала Кубка Украины примет «Александрию». Стартовый свисток арбитра Виталия Романова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Руслана Ротаня на матч:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Крушинский, Грицук, Янаков, Козак, Шастал.

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Скорко, Сигеев, Джевани, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Смирный, Андрейчук, Михайленко.