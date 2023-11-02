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Кубок Украины
02 ноября 2023, 14:10 |
516
0

Полесье – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 1/4 финала Кубка Украины начнется в 15:00

02 ноября 2023, 14:10 |
516
0
Полесье – Александрия. Стали известны стартовые составы
СК Днепр-1. Центральный стадион

Сегодня, 2 ноября «Полесье» на Центральном стадионе в Житомире в матче 1/4 финала Кубка Украины примет «Александрию». Стартовый свисток арбитра Виталия Романова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Руслана Ротаня на матч:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Крушинский, Грицук, Янаков, Козак, Шастал.

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Скорко, Сигеев, Джевани, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Смирный, Андрейчук, Михайленко.

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Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – Александрия – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Кубок Украины по футболу Александрия Полесье Житомир Полесье - Александрия стартовые составы
Источник Sport.ua
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